Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Όλφεν της Γερμανίας, κοντά στο Ντόρτμουντ, όταν 72χρονος φιλοξενούμενος του ιδρύματος επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρεις γυναίκες, προκαλώντας τον θάνατο της μίας.

Όπως αναφέρουν το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο WDR και η εφημερίδα Bild, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην καφετέρια του γηροκομείου. Από τα χτυπήματα έχασε τη ζωή της μία 86χρονη, ενώ δύο ακόμη ηλικιωμένες, 83 και 81 ετών, υπέστησαν σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για περίθαλψη.

Ο 72χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο ίδρυμα, χωρίς να επιχειρήσει να αντισταθεί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι που τον οδήγησαν στην επίθεση.