Μαρτυρίες για την καθημερινότητα του 16χρονου που φέρεται να πραγματοποίησε την πολύνεκρη επίθεση στο δημοτικό σχολείο Silver Rail, στην πόλη Μπεντ του Όρεγκον, έρχονται στο φως, καθώς οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας.

Άνθρωποι που κατοικούσαν κοντά στο σπίτι του Γκρίφιν Τζ. Τζον περιέγραψαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) έναν έφηβο με ελάχιστες κοινωνικές επαφές, ο οποίος απέφευγε την επικοινωνία με τους γύρω του.

Haunting drone footage shows the scene at an Oregon elementary school following a deadly shooting that claimed the lives of three children and a teacher. https://t.co/YFYEJhFsmo — New York Post (@nypost) October 16, 2026

«Ήταν πραγματικά μοναχικός», ανέφερε ένας γείτονας που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Τον έβλεπα πάντα ντυμένο στα μαύρα, σκυθρωπό και σκυφτό. Δεν έλεγε ποτέ καλημέρα» και «φαινόταν πολύ αποτραβηγμένος».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 16χρονος εισέβαλε ένοπλος στο σχολείο την Πέμπτη και πυροβόλησε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις μαθητές, ηλικίας 5, 8 και 11 ετών, καθώς και μία εκπαιδευτικός.

Photo released of John J. Griffin, the 16-year-old shooter who killed three children and a teacher at Silver Rail Elementary School in Bend, Oregon. – NYP https://t.co/Bgl1pS6ohx — AZ Intel (@AZ_Intel_) October 16, 2026

Ο πατέρας δύο μαθητριών φέρεται να καταδίωξε τον έφηβο και να τον πυροβόλησε θανάσιμα, πριν φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις. Κατά την αστυνομία, ο δράστης είχε φοιτήσει στο παρελθόν στο ίδιο σχολείο.

Οι μαρτυρίες των γειτόνων για τη ζωή του 16χρονου

Κάτοικοι της γειτονιάς ανέφεραν ότι ο έφηβος διέμενε με τη μητέρα του και πως οι δύο τους δεν εμφανίζονταν συχνά έξω από την κατοικία τους.

«Το σπίτι ήταν πάντα ήσυχο, σαν να μην έμενε κανείς εκεί. Έφευγαν κι έρχονταν πολύ βιαστικά», περιέγραψε ένας από τους γείτονες.

Μία γυναίκα που ζούσε σε κοντινό σπίτι δήλωσε ότι δεν είχε υποψιαστεί πως ο 16χρονος μπορούσε να έχει πρόσβαση σε πυροβόλο όπλο, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία της για τον κίνδυνο που θα μπορούσαν να διατρέξουν και οι κάτοικοι της περιοχής.

«Oύτε καν φανταζόταν», ανέφερε για το ενδεχόμενο ο έφηβος να διέθετε όπλο, προσθέτοντας: «Το σπίτι έχει ξύλινους τοίχους, θα μπορούσε να είχε πυροβολήσει προς τα εδώ και ποιος ξέρει τι θα μπορούσε να έχει συμβεί».

Άλλος κάτοικος δήλωσε ότι είδε αστυνομικούς μαζί με τη μητέρα του 16χρονου, η οποία, όπως είπε, ήταν εμφανώς συντετριμμένη και έκλαιγε.

«Είναι δύσκολο να χωνέψεις πως ένας γείτονάς σου θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο», σχολίασε.

Νέα στοιχεία για την επίθεση

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Associated Press και του Reuters, δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά του 16χρονου: ένας επτάχρονος μαθητής και μία εκπαιδευτικός, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο δράστης χρησιμοποίησε επαναληπτική καραμπίνα διαμετρήματος 12, την οποία φέρεται να είχε αγοράσει η μητέρα του. Οι ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν πώς απέκτησε πρόσβαση στο όπλο.

Ο έφηβος φέρεται να πυροβόλησε τις κλειδωμένες πόρτες του σχολείου για να εισέλθει στο κτίριο. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η εκπαιδευτικός Μέγκαν Λάμπερτ επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει, πετώντας αρχικά το κινητό της τηλέφωνο προς το μέρος του και στη συνέχεια προσπαθώντας να τον συγκρατήσει. Η ίδια συγκαταλέγεται στους τέσσερις νεκρούς.

Ο άνδρας που σταμάτησε τον δράστη ταυτοποιήθηκε ως Κέιλαμπ Τζιαμάνκο, πατέρας δύο μαθητριών του σχολείου, ο οποίος τον ακολούθησε στο εσωτερικό του κτιρίου και τον πυροβόλησε με το προσωπικό του όπλο.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις κινήσεις του 16χρονου πριν από το αιματηρό περιστατικό.