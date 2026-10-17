Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 60 τραυματίες είναι ο απολογισμός των ρωσικών πληγμάτων που σημειώθηκαν την Παρασκευή σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, οι επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, με περισσότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους να μένουν χωρίς ρεύμα.

Δύο νεκροί και 12 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός των ρωσικών πληγμάτων στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ.

💥 Russian Missile Strike on Thermal power 3 In Kharkiv. https://t.co/3PSAIim6sn — Military Summary (@MilitarySummary) October 16, 2026

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κραματόρσκ της ανατολικής περιφέρειας Ντονέτσκ κι άλλοι δύο βρήκαν τον θάνατο στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (νοτιοανατολικά).

Στη βορειοδυτική περιφέρεια Βολίν, στα σύνορα με την Πολωνία, πλήγμα drone σε μονάδα επεξεργασίας τροφίμων στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε οκτώ άλλους, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ρομάν Ρομανιούκ. Ο ίδιος ανέφερε επιδρομές drones καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, στη διάρκεια των οποίων επλήγησαν ένας τελωνειακός σταθμός και δέκα φορτηγά στην πόλη Κόβελ, από όπου διέρχεται κεντρική οδική αρτηρία που συνδέει το Κίεβο με την Πολωνία.

A brutal, devastating week in Ukraine. And it’s not over. Kyiv. Kharkiv. Lutsk. Rivne. Sumy. Lviv. Zaporizhzhia. Kherson. Donetsk. And communities across the country. russian missiles, drones, and bombs continue to strike homes, schools, and the places where people are simply trying to live their lives. It’s hard to put into words what people across Ukraine are living through. Some people no longer have a home to return to. Some lost their loved ones in an instant. Children are living in fear of the next explosion. Repair crews are working to restore electricity and water while the next attack is already underway. russia must face consequences for its continued attacks on civilians. Please, contact your elected representatives. Demand action to protect Ukrainian lives, strengthen Ukraine’s air defenses, and hold russia accountable. #russiaisaterroriststate #StandWithUkraine #LibertyUkraine — Liberty Ukraine Foundation 🇺🇸🇺🇦 (@LibertyUkraineF) October 16, 2026

Στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων βρέθηκαν επίσης δύο εμπορικά κέντρα: ένα στην πόλη Σούμι (βορειοανατολικά) και ένα στην περιφέρεια Ρίβνε (βορειοδυτικά).

Σε εικόνες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, διακρίνονται κηλίδες αίματος στο πάτωμα και ζημιές στην είσοδο εμπορικού κέντρου στο Σούμι.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά τραυματίστηκαν από drones που έπληξαν ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο και άλλες τοποθεσίες στο Ρίβνε, δήλωσε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Κοβάλ.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι συνεργεία αποκατέστησαν την ηλεκτροδότηση για περισσότερους από 1 εκατομμύριο καταναλωτές που είχαν μείνει χωρίς ρεύμα εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων την Παρασκευή. Δεν έχει διευκρινιστεί πόσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.