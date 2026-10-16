Απαγορεύεται από τις 6 Νοεμβρίου στη Βρετανία η κατοχή και η δημοσίευση διαδικτυακού πορνογραφικού υλικού που απεικονίζει στραγγαλισμό, ασφυξία, σεξουαλικές πράξεις μεταξύ συγγενών ή ενήλικες να υποδύονται παιδιά κάτω των 16 ετών. Τη θέσπιση των νέων κανόνων ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με τις παραβάσεις να επισύρουν ποινές φυλάκισης που φτάνουν έως και τα πέντε χρόνια για τη δημοσίευση του συγκεκριμένου περιεχομένου.

Οι νέες διατάξεις έρχονται μετά την ολοκλήρωση, το 2025, έρευνας για τη ρύθμιση της πορνογραφίας, η οποία διαπίστωσε ότι οι απεικονίσεις στραγγαλισμού ήταν «ευρέως διαδεδομένες» σε δημοφιλείς ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η συχνή παρουσία τέτοιων σκηνών είχε συμβάλει στην εξοικείωση των νέων με την πρακτική.

Η συντηρητική πολιτικός και μέλος της Βουλής των Λόρδων, βαρόνη Γκάμπι Μπέρτιν, η οποία ηγήθηκε της έρευνας, χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα καθυστερημένη, δηλώνοντας ότι έρχεται «ούτε μια στιγμή νωρίτερα από όσο έπρεπε». Σε δηλώσεις της στο Press Association, ανέφερε ότι η αλλαγή της νομοθεσίας θα στείλει «ένα ξεκάθαρο μήνυμα» τόσο στις εταιρείες που φιλοξενούν και διευκολύνουν τη διάδοση πορνογραφικού υλικού όσο και στην ευρύτερη κοινωνία, ότι «το ακραίο και βίαιο περιεχόμενο που ενθαρρύνει την πρόκληση πραγματικής βλάβης δεν είναι αποδεκτό».

Η ανεξάρτητη έρευνα είχε ανατεθεί από την κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ και περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την περίπτωση ενός 14χρονου αγοριού που ρώτησε έναν εκπαιδευτικό πώς να στραγγαλίζει κορίτσια κατά τη διάρκεια του σεξ. Στην έκθεση επισημαινόταν ότι όσοι επιχειρούν να μιμηθούν τέτοιες συμπεριφορές «ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καταστροφικές συνέπειες».

Ο μη θανατηφόρος στραγγαλισμός αποτελεί ήδη ποινικό αδίκημα όταν πραγματοποιείται χωρίς τη συναίνεση του άλλου προσώπου. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η απεικόνιση της συγκεκριμένης πράξης στο διαδίκτυο δεν ήταν παράνομη. Οι τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο για την εγκληματικότητα και την αστυνόμευση (Crime and Policing Bill), το οποίο έγινε νόμος τον Απρίλιο, αποσκοπούσαν στο να ενταχθεί και αυτό το περιεχόμενο στη νομοθεσία, καθιστώντας την κατοχή και τη δημοσίευσή του ποινικά κολάσιμες πράξεις στην Αγγλία και την Ουαλία.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς διευκρίνισε ότι στόχος των νέων διατάξεων δεν είναι «η ποινικοποίηση ακίνδυνων σεξουαλικών προτιμήσεων». Όπως υπογράμμισε, «η πορνογραφία μπορεί να διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται μια υγιή σχέση, ιδιαίτερα οι νέοι». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το περιεχόμενο που «κανονικοποιεί ή ακόμη και εξυμνεί» τη βία κατά των γυναικών μπορεί να «θολώσει τα όρια του τι είναι αποδεκτό στην πραγματική ζωή».

Η ίδια απηύθυνε σαφή προειδοποίηση σε όσους διαθέτουν ή διακινούν τέτοιο υλικό: «Αν έχετε αυτό το υλικό, διαγράψτε το. Αν το μοιράζεστε, σταματήστε». Όπως πρόσθεσε, «δεν είναι τόσο ακίνδυνο όσο μπορεί να νομίζετε και, μετά τις 6 Νοεμβρίου, αποτελεί ποινικό αδίκημα».

Οι ποινές για την κατοχή και τη δημοσίευση πορνογραφικού υλικού

Οι νέες παραβάσεις προβλέπουν μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών για τη δημοσίευση του απαγορευμένου περιεχομένου. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ως δημοσίευση μπορεί να θεωρηθεί η ανάρτηση, η μεταφόρτωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση του υλικού σε κάποιον μέσω διαδικτύου.

Η κατοχή μπορεί, αντίστοιχα, να περιλαμβάνει την αποθήκευση μιας εικόνας σε κινητό τηλέφωνο, υπολογιστή ή υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud. Οι προβλεπόμενες ποινές διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος του υλικού που έχει στην κατοχή του ο παραβάτης.

Ειδικότερα, μετά τις 6 Νοεμβρίου, η κατοχή εικόνων που απεικονίζουν σεξουαλικές πράξεις στις οποίες συμμετέχει άτομο που προσποιείται ότι είναι κάτω των 16 ετών μπορεί να τιμωρείται με φυλάκιση έως και τριών ετών. Για την κατοχή εικόνων που απεικονίζουν στραγγαλισμό, ασφυξία ή διεισδυτικές σεξουαλικές πράξεις μεταξύ συγκεκριμένων συγγενών, προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως και δύο ετών.

Στο πεδίο εφαρμογής των νέων αδικημάτων εντάσσεται επίσης πορνογραφικό υλικό που απεικονίζει ή παρουσιάζει σεξουαλικές πράξεις μεταξύ θετών συγγενών ή ατόμων που συνδέονται μέσω αναδοχής, όταν ένα από τα πρόσωπα υποδύεται ότι είναι κάτω των 18 ετών.

Ερωτήματα για την εφαρμογή των νέων διατάξεων

Την έναρξη πλήρους εφαρμογής της νομοθεσίας χαιρέτισε η Κλερ ΜακΓκλιν, καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Ντάραμ, η οποία έχει προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι η ευρεία διαθεσιμότητα ακραίου πορνογραφικού περιεχομένου συμβάλλει στην κανονικοποίηση της σεξουαλικής βίας.

«Αυτή θα μπορούσε να είναι μια καμπή, με την έναρξη ισχύος αυτών των νόμων να σηματοδοτεί μια σαφή γραμμή από την οποία και μετά αποφασίσαμε ότι δεν θα αποδεχόμαστε πλέον την κανονικοποίηση του σεξουαλικά βίαιου περιεχομένου στην πορνογραφία», δήλωσε στο BBC.

Ωστόσο, η καθηγήτρια επισήμανε ότι παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το πόσο γρήγορα θα κινηθούν οι τεχνολογικές πλατφόρμες και οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές για την αφαίρεση του παράνομου υλικού και τον περιορισμό της διάδοσής του.

«Παρότι πρόκειται για ποινικά αδικήματα, το ζήτημα δεν αφορά τη δίωξη μεμονωμένων ατόμων, αλλά τον μετασχηματισμό του διαδικτυακού πορνογραφικού τοπίου, κάτι που απαιτεί δράση από τις πλατφόρμες και τη ρυθμιστική αρχή», πρόσθεσε η καθηγήτρια ΜακΓκλιν.