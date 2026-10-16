Τέσσερις άνθρωποι βρήκαν χθες, Πέμπτη, το θάνατο στη μάχη εναντίον των δασικών πυρκαγιών που μαίνονται σε εθνικό πάρκο στο νησί της Ιάβας, στην Ινδονησία, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Δασών της χώρας.

Οι τέσσερις παγιδεύτηκαν από τις φλόγες ενώ έδιναν μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που καταστρέφει το εθνικό πάρκο του Μπρόμο Τενγκέρ Σεμέρου, στην ανατολική Ιάβα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, το οποίο δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες για την ταυτότητα των θυμάτων. Άλλοι δύο άνθρωποι είναι τραυματίες με σοβαρά εγκαύματα.

Νεκροί είναι δύο φύλακες του πάρκου και δύο φρουροί ασφαλείας, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του εθνικού πάρκου Έντριπ Ουαχιουτάμα. Ένας εθελοντής πυροσβέστης και ένας φύλακας γειτονικού ξενοδοχείου, που προσπάθησαν μάταια να βοηθήσουν τους άλλους, δέχθηκαν ιατρική φροντίδα.

Το υπουργείο ανακοίνωσε πως διαπίστωσε αύξηση του αριθμού των θερμών σημείων, δηλαδή των ζωνών όπου οι δορυφόροι ανιχνεύουν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει πάντα πως υπάρχει πυρκαγιά.

Χθες, Πέμπτη, το βράδυ, στη χώρα καταγράφονταν 799 θερμά σημεία, έναντι 372 την προηγουμένη.

Τα περισσότερα βρίσκονται στην επαρχία του Κεντρικού Καλιμαντάν, στο νησί Βόρνεο.

«Το Κεντρικό Καλιμαντάν κατέγραψε την ισχυρότερη αύξηση, συνεπώς ενισχύθηκαν εκεί οι επιχειρήσεις στο πεδίο», ανακοίνωσε το υπουργείο.

Όμως οι ρίψεις νερού και ο «βομβαρδισμός» των νεφών με στόχο να προκληθεί βροχή εμποδίζονται από τους καπνούς των πυρκαγιών, σύμφωνα με το υπουργείο.

Το υπουργείο υπογράμμισε πως η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στο εθνικό πάρκο Τανγιούνγκ Πούτινγκ, όπου ζουν σημαντικοί πληθυσμοί ουρακοτάγκων, που απειλούνται με εξαφάνιση.

Αν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες επιδεινωθούν, ο πληθυσμός κλήθηκε «να μειώσει τις υπαίθριες δραστηριότητες» και «να φορά μάσκα στους εξωτερικούς χώρους».

Οι πυρκαγιές έχουν ήδη καταστρέψει δάση στο Βόρνεο, τη Σουμάτρα και την Παπούα. Ο τοξικός καπνός έχει φθάσει μέχρι τη γειτονική Μαλαισία καθώς και στη Σιγκαπούρη και πλέον και στο Ανατολικό Τιμόρ.

Η Ινδονησία δίνει τακτικά μάχη εναντίον των δασικών πυρκαγιών στη διάρκεια της περιόδου ξηρασίας, η οποία διαρκεί εν γένει από τον Απρίλιο ως τον Οκτώβριο.

Όμως οι πυρκαγιές, οι οποίες έχουν καταστρέψει περισσότερα από 9 εκατομμύρια στρέμματα, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, εντάθηκαν φέτος εξαιτίας του ισχυρού μετεωρολογικού φαινομένου Ελ Νίνιο.

Πάντως οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ο ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει επίσης κρίσιμης σημασίας ρόλο, κυρίως με την αποψίλωση με καύση και δεκαετίες υποβάθμισης των δασών.