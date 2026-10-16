Τη θέση της επόμενης πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα διεκδικεί η Ελληνοαμερικανίδα τηλεπαρουσιάστρια, Ντέμπι Ματενόπουλος, η οποία δηλώνει έτοιμη να αναλάβει τον ρόλο, επικαλούμενη τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, τους δεσμούς της με τη χώρα και την πολυετή εμπειρία της στην τηλεόραση.

Η πρώην συμπαρουσιάστρια της εκπομπής «The View» ανακοίνωσε την πρόθεσή της μέσω βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας ενδιαφέρον να διαδεχτεί την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη θέση της επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα.

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι η πρότασή της δεν αποτελεί αστεϊσμό, αλλά σοβαρή επιδίωξη.

«Πρώτον, μιλάω τη γλώσσα. Τα ελληνικά ήταν η πρώτη μου γλώσσα, πριν καν αρχίσω να μιλάω αγγλικά. Δεύτερον, έχω ελληνικό διαβατήριο», ανέφερε, εξηγώντας ότι διατηρεί κατοικίες στην Ελλάδα, όπου ζουν τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς της.

«Καταλαβαίνω την πολιτική, την κυβέρνηση, τους ανθρώπους και αγαπώ τη χώρα», πρόσθεσε, περιγράφοντας τους δεσμούς της με την Ελλάδα ως ένα από τα βασικά της πλεονεκτήματα.

Στα προσόντα που θεωρεί ότι ενισχύουν την υποψηφιότητά της περιλαμβάνονται, όπως είπε, δύο επιτυχημένα βιβλία ελληνικής μαγειρικής που έχουν γίνει μπεστ σέλερ, καθώς και μια επιτυχημένη σειρά προϊόντων περιποίησης προσώπου με ελληνική σφραγίδα.

Αναφερόμενη στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η Ματενόπουλος σημείωσε ότι η ανάληψη της θέσης του πρέσβη δεν προϋποθέτει απαραίτητα προηγούμενη πολιτική εμπειρία. Όπως υποστήριξε, σημαντικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν η επιχειρηματική επιτυχία και οι πολιτικές διασυνδέσεις.

Η ίδια εκτιμά ότι η δημοσιογραφική της κατάρτιση και η μακρά πορεία της στη ζωντανή τηλεόραση αποτελούν σημαντικά εφόδια για μια τέτοια αποστολή. «Έχω 30 χρόνια εμπειρίας στη ζωντανή τηλεόραση», δήλωσε στην Page Six, προσθέτοντας ότι η επαγγελματική της διαδρομή τής έχει προσφέρει εκτεταμένη εμπειρία στην επικοινωνία με μεγάλα ακροατήρια, αλλά και στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι διάφοροι φίλοι της έχουν ήδη απευθυνθεί στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, εκ μέρους της, ενώ η ίδια δέχεται ερωτήσεις για το ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει την αμερικανική κυβέρνηση σε διεθνές επίπεδο.

«Αυτό δεν αφορά ένα πολιτικό κόμμα ή μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αφορά την οικοδόμηση σταθερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες θα ξεπερνούν τη θητεία οποιουδήποτε στον Λευκό Οίκο», υπογράμμισε.

Οι δηλώσεις της έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά τις πληροφορίες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος της ζήτησε να παραιτηθεί, εν μέσω καταγγελιών ότι φέρεται να ζήτησε από δωρητές να καλύψουν προσωπικά της έξοδα. Η ίδια έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σχέση του με την Γκίλφοϊλ, η οποία είχε υπάρξει αρραβωνιασμένη με τον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. «Απ’ όσο γνωρίζω, είχε σχέση με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό», δήλωσε σε ενημέρωση δημοσιογράφων αυτή την εβδομάδα, προσθέτοντας ότι, αν και η Γκίλφοϊλ έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, ορισμένα δημοσιεύματα προκάλεσαν δυσαρέσκεια.