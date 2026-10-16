Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και της νομικής της ομάδας κατέθεσε ο Ερικ Ντίτερς, Ρεπουμπλικανός δωρητής, ο οποίος είχε κατηγορήσει την πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα ότι του ζήτησε να της μεταφέρει 100.000 δολάρια μέσω τραπεζικού εμβάσματος, προκειμένου να εξοφλήσει τον λογαριασμό της στην American Express. Σύμφωνα με τις καταγγελίες του, η Γκίλφοϊλ φέρεται να του προσέφερε ως αντάλλαγμα τη βοήθειά της σε ζητήματα που αφορούσαν την κυβέρνηση Τραμπ, ενόψει της ακρόασης για την επικύρωση του διορισμού της.

Ο Ντίτερς κατέθεσε την αγωγή την Πέμπτη σε δικαστήριο της πολιτείας του Κεντάκι. Η δικαστική αυτή εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση της Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, την παραίτηση από την οποία ανακοίνωσε την Τρίτη.

Η νομική ομάδα της Γκίλφοϊλ είχε αμφισβητήσει δημόσια τη γνησιότητα των γραπτών μηνυμάτων που παρουσίασε ο Ντέτερς σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το CBS News. Ο Ρεπουμπλικανός δωρητής υποστηρίζει τώρα ότι οι δικηγόροι της πρώην πρέσβη προχώρησαν σε δηλώσεις που έπληξαν τη φήμη του.

Ειδικότερα, ο Ντέτερς ανέφερε ότι η νομική ομάδα της Γκίλφοϊλ εξέδωσε ανακοίνωση προς τη Wall Street Journal, στην οποία υποστήριζε ότι εκείνος της όφειλε χρήματα και δεν είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η εφημερίδα δημοσίευσε μέρος της δήλωσης του δικηγόρου της, σύμφωνα με την οποία η Γκίλφοϊλ «δικαιούνταν να λάβει το υπόλοιπο ποσό για τα ταξίδια και την υποστήριξή της σε αυτές τις πατριωτικές εκδηλώσεις». Ο Ντίτερς αρνείται ότι της οφείλει χρήματα.

«Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και οι δικηγόροι της ισχυρίστηκαν ότι οι καταγγελίες μου ήταν ψευδείς και ότι θα τις αντικρούσουν με σθένος», έγραψε ο Ντίτερς σε δήλωση που συνόδευε την αγωγή του. «Τώρα μπορούν να το κάνουν στο Κεντάκι».

Το CBS News ανέφερε ότι επικοινώνησε με τους δικηγόρους που κατονομάζονται στην αγωγή, τον Τζέσι Μπινάλ και τον Ντέιβιντ Μ. Σβαρτς, ζητώντας σχόλιο για την υπόθεση.