Τέσσερις νεκροί, τρία παιδιά και μία δασκάλα, είναι ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης 16χρονου, ο οποίος εισέβαλε με όπλο σε δημοτικό σχολείο της πόλης Μπεντ στο Όρεγκον των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον επικεφαλής της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης, Μάικ Κραντς, τη ζωή τους έχασαν μία δασκάλα και τρία παιδιά -ηλικίας 5, 8 και 11 ετών-, ενώ νεκρός είναι και ο δράστης.

Επίσης, ένα 7χρονο παιδί και ένας 54χρονος εκπαιδευτικός νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, πρόσθεσε.

Paramedics seen staging at Silver Rail Elementary School in Bend, Oregon amid reported active shooter situation. https://t.co/uqQ0TwFMvs pic.twitter.com/9KnGY4LIEv — Noteworthy News (@newsnoteworthy) October 15, 2026

Όπως αποκάλυψε ο Κραντς, ένας κάτοικος που «είδε τον ύποπτο» να μπαίνει στο δημοτικό σχολείο Silver Rail με μακρύκανο όπλο, τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε. Ωστόσο, για την ώρα, παραμένει αδιευκρίνιστο το κίνητρο του δράστη.

Η κυβερνήτης του Όρεγκον χαρακτήρισε ηρωική την παρέμβαση του πολίτη, τονίζοντας ότι απέτρεψε την απώλεια περισσότερων ανθρώπινων ζωών.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπεντ, ο δράστης πυροβόλησε τις κλειδωμένες πόρτες του δημοτικού σχολείου, προκειμένου να παραβιάσει την είσοδο και στη συνέχεια άρχισε να πυροβολεί μέσα στο κτίριο.

A 5-year-old, 8-year-old, 11-year-old and one teacher were killed in the shooting at Silver Rail Elementary School in Bend, Oregon on Thursday, authorities said in a press conference. Two other victims, a 7-year-old and a 54-year-old teacher were taken to a hospital with… pic.twitter.com/OzklYqlFp6 — CBS News (@CBSNews) October 16, 2026

Περίπου στη 1 το μεσημέρι τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας), χθες Πέμπτη, η αστυνομία έλαβε κατεπείγουσες κλήσεις για επίθεση ενόπλου.

Η πρώτη κλήση αφορούσε έναν άγνωστο άνδρα, που είχε πυροβολήσει εναντίον αυτοκινήτου κοντά στο σχολείο. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες κλήσεις, που ενημέρωναν ότι ένοπλος είχε εισέλθει στο σχολικό συγκρότημα και πυροβολούσε.

Τότε, ένας πολίτης που είδε τον ανήλικο με το όπλο να μπαίνει στο σχολείο αποφάσισε να τον ακολουθήσει και να τον καταδιώξει μέσα στο κτίριο, πυροβολώντάς τον θανάσιμα, προτού φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Πάντως, δεν είναι ξεκάθαρο πόσο βαθιάστο κτίριο κατάφερε να πάει, μέχρι να εξουδετερωθεί.

BREAKING: At least four people were killed in a shooting at Silver Rail Elementary School in Bend, Oregon, multiple law enforcement sources told CBS News. The suspect was shot and killed. https://t.co/NOOdnwERXr pic.twitter.com/9gzwcekDkW — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) October 15, 2026

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που απέκλεισαν το σχολικό συγκρότημα, ενώ όταν οι αστυνομικοί εισήλθαν στο σχολείο, ο 16χρονος ήταν ήδη νεκρός.

Το σχολείο τέθηκε αμέσως σε καθεστώς αποκλεισμού, ενώ οι μαθητές και τα μέλη του προσωπικού απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις. Επίσης, έξω από το σχολείο συγκεντρώθηκαν πολλοί γονείς, που αγωνιούσαν για την τύχη των παιδιών τους.

Σημειώνεται πως το Μπεντ είναι μια πόλη περίπου 100.000 κατοίκων στο Όρεγκον, σε απόσταση 280 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Πόρτλαντ, ενώ στο δημοτικό σχολείο Silver Rail φοιτούν περίπου 450 μαθητές -ηλικίας 5 έως 11 ετών- και 40 μέλη προσωπικού.