Αισιόδοξος σχετικά με τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Κέβιν Γουόρς, εκτιμώντας ωστόσο ότι θα μπορούσε να μεταμορφώσει την πραγματική οικονομία, την ώρα που οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις της στην απασχόληση παραμένουν αβέβαιες.

Μιλώντας στις ετήσιες συναντήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ, την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, ο Γουόρς δήλωσε ότι η Fed είναι απαραίτητο να εξετάσει τους κινδύνους που απειλούν την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.