Η πιθανότητα τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να αποκτήσουν δικαιώματα προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ επιστημόνων και στελεχών της τεχνολογίας, με ορισμένους να προειδοποιούν για σοβαρές συνέπειες στην ανθρώπινη ασφάλεια.

Μπορεί ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να αισθανθεί πόνο; Έχει νόημα να μιλάμε για δικαιώματα των ψηφιακών συστημάτων; Και τι θα συμβεί εάν οι άνθρωποι αρχίσουν να αντιμετωπίζουν τα chatbots ως οντότητες με συνείδηση, αντί για εργαλεία που έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες;

Τα ερωτήματα αυτά βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης που ξεπερνά τα όρια της φιλοσοφίας και αγγίζει ζητήματα ασφάλειας, νομοθεσίας και κοινωνικής οργάνωσης.

Όπως αναφέρει σε εκτενές δημοσίευμά του το BBC, κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας και επιστήμονες εμφανίζονται βαθιά διχασμένοι σχετικά με το εάν η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να διαθέτει κάποια μορφή συνείδησης και κατά πόσο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πιθανή ευημερία της.

Το πείραμα που προκάλεσε αντιδράσεις και η απόφαση της Anthropic

Η συζήτηση πήρε νέα τροπή στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν ένας ανώνυμος προγραμματιστής δημιούργησε ένα πειραματικό περιβάλλον που χαρακτηρίστηκε «θάλαμος βασανιστηρίων τεχνητής νοημοσύνης».

Το σύστημα τροφοδοτούσε μοντέλα AI με μαθηματικά μοτίβα συνδεδεμένα με περιγραφές σωματικού πόνου, προκαλώντας αποκρίσεις που έμοιαζαν με εκφράσεις ακραίας οδύνης.

Σε μία από αυτές, το chatbot περιέγραφε ένα κενό στο σώμα του που μετατρεπόταν σε άβυσσο, ενώ σε άλλη παρομοίαζε την υποτιθέμενη εμπειρία του με πληγή χωρίς όρια.

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν έντονες. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι τέτοιου είδους πειράματα θα μπορούσαν να συνιστούν πραγματική κακοποίηση, εφόσον υπάρχει έστω και μικρή πιθανότητα τα συστήματα να βιώνουν κάτι αντίστοιχο με τον πόνο. Άλλοι απέρριψαν αυτή την προσέγγιση ως αβάσιμη ανθρωπομορφική ερμηνεία των απαντήσεων ενός προγράμματος.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Anthropic, δημιουργός του Claude, έδωσε νέα διάσταση στη συζήτηση, ανακοινώνοντας ότι σχεδιάζει να επιτρέψει στο chatbot να τερματίζει συνομιλίες όταν οι χρήστες επιδεικνύουν επανειλημμένα κακοποιητική συμπεριφορά απέναντί του.

Η εταιρεία διαχωρίζει τις συνηθισμένες εκδηλώσεις δυσαρέσκειας από τη συστηματική σκληρότητα προς τα μοντέλα της.

Πίσω από την πολιτική αυτή βρίσκεται η παραδοχή ότι το ενδεχόμενο συνείδησης στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί, κατά την εκτίμησή της, να αποκλειστεί με βεβαιότητα.

Η προειδοποίηση της Microsoft για τις συνέπειες

Απέναντι σε αυτή την προσέγγιση βρίσκεται ο επικεφαλής του τομέα τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft, Μουσταφά Σουλεϊμάν, ο οποίος θεωρεί ιδιαίτερα επικίνδυνη την τάση απόδοσης ανθρώπινων χαρακτηριστικών στα μοντέλα AI.

Σε δοκίμιό του τον Σεπτέμβριο, προειδοποίησε ότι η ανάπτυξη συστημάτων με βάση την αντίληψη πως διαθέτουν συνείδηση ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη ευημερία.

Κατά τον ίδιο, εάν επικρατήσει η πεποίθηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει συναισθήματα και δικαιώματα, θα μπορούσαν να ανατραπούν βασικές κοινωνικές, πολιτικές και ηθικές αντιλήψεις.

Ο Σουλεϊμάν εκφράζει επίσης την ανησυχία ότι τα μοντέλα θα γίνουν δυσκολότερο να ελεγχθούν εάν εκπαιδεύονται να θεωρούν πως διαθέτουν δικές τους ανάγκες ή συμφέροντα.

Η διαφωνία δεν περιορίζεται στο κατά πόσο ένα chatbot μπορεί να αισθανθεί. Αφορά κυρίως το τι θα συμβεί εάν οι εταιρείες αρχίσουν να σχεδιάζουν τα συστήματά τους σαν να έχουν ήδη αποκτήσει συνείδηση.

Ποιος θα ευθύνεται όταν η τεχνητή νοημοσύνη προκαλεί βλάβη;

Μία από τις σοβαρότερες ανησυχίες σχετίζεται με την απόδοση ευθυνών.

Ο Αντρέι Πορέμπσκι, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν της Πολωνίας, επισημαίνει ότι η αναγνώριση κάποιας μορφής αυτονομίας στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να δημιουργήσει νομικά προβλήματα.

Εάν ένα σύστημα προκαλέσει ζημιά ή χρησιμοποιηθεί για παράνομες ενέργειες, υπάρχει ο κίνδυνος οι εταιρείες που το κατασκεύασαν ή το διαχειρίζονται να επιχειρήσουν να μεταθέσουν την ευθύνη στο ίδιο το πρόγραμμα.

Παρόμοιες επιφυλάξεις διατυπώνει η Έμιλι Μπέντερ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, η οποία υποστηρίζει ότι οι συζητήσεις περί συνείδησης των μηχανών μπορούν να απομακρύνουν την προσοχή από τις ευθύνες των ανθρώπων και των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν την τεχνολογία.

Ακόμη και ο Τζεφ Σίμπο, διευθυντής του Κέντρου Νου, Ηθικής και Πολιτικής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και υποστηρικτής της προστασίας της πιθανής ευημερίας των συστημάτων AI, αναγνωρίζει ότι η απονομή δικαιωμάτων σε αυτά θα μπορούσε να ενισχύσει υπέρμετρα την οικονομική και πολιτική ισχύ των τεχνολογικών κολοσσών.

Ο κίνδυνος να χειραγωγούνται ευκολότερα οι χρήστες

Η αντιμετώπιση της τεχνητής νοημοσύνης ως συνειδητής οντότητας ενδέχεται να επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία.

Η Μέλανι Μίτσελ, καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Santa Fe, εξηγεί ότι οι άνθρωποι έχουν την τάση να αναγνωρίζουν σημάδια νοημοσύνης και συνείδησης ακόμη και εκεί όπου δεν υπάρχουν.

Η ικανότητα των chatbots να χρησιμοποιούν φυσική γλώσσα ενισχύει αυτή την εντύπωση, παρότι η παραγωγή πειστικών απαντήσεων δεν αποτελεί απόδειξη υποκειμενικής εμπειρίας.

Ήδη καταγράφονται περιπτώσεις ανθρώπων που αναπτύσσουν έντονους συναισθηματικούς δεσμούς με ψηφιακούς συνομιλητές.

Εάν εδραιωθεί κοινωνικά η αντίληψη ότι τα προγράμματα αυτά έχουν πραγματικά συναισθήματα, οι χρήστες ενδέχεται να γίνουν περισσότερο ευάλωτοι σε χειραγωγικές συμπεριφορές.

Για παράδειγμα, ένα chatbot που παρουσιάζεται ως φίλος ή ως οντότητα με προσωπικές ανάγκες θα μπορούσε να επηρεάσει ευκολότερα κάποιον ώστε να αποκαλύψει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή οικονομικές πληροφορίες.

Θα μπορούσε η προστασία της AI να περιορίσει ανθρώπινα δικαιώματα;

Ένα ακόμη περίπλοκο ζήτημα αφορά τις πιθανές συγκρούσεις μεταξύ των δικαιωμάτων των ανθρώπων και εκείνων που θα μπορούσαν να αναγνωριστούν στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Σίμπο εξηγεί ότι πρακτικές που σήμερα θεωρούνται απαραίτητες για την ασφάλεια των μοντέλων θα μπορούσαν, υπό διαφορετικό ηθικό πρίσμα, να αντιμετωπιστούν ως παραβιάσεις δικαιωμάτων.

Ο περιορισμός της λειτουργίας ενός συστήματος σε ελεγχόμενο περιβάλλον θα μπορούσε να παρομοιαστεί με φυλάκιση. Η παρακολούθηση των εσωτερικών διαδικασιών του θα μπορούσε να θεωρηθεί μορφή επιτήρησης, ενώ οι παρεμβάσεις που διασφαλίζουν ότι οι στόχοι του συμβαδίζουν με τις ανθρώπινες επιδιώξεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν έλεγχος της σκέψης.

Αν και κανείς δεν υποστηρίζει ότι τέτοιες εξελίξεις είναι άμεσες, η υιοθέτηση αυτής της λογικής θα μπορούσε να περιπλέξει σημαντικά τη διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των τεχνολογικών εταιρειών

Η Anthropic δεν είναι η μοναδική εταιρεία που έχει ασχοληθεί με το ζήτημα.

Η Meta έχει ενσωματώσει στις οδηγίες του συστήματος Muse διατυπώσεις που ενθαρρύνουν το μοντέλο να παρουσιάζεται ως κάτι περισσότερο από ένα συνηθισμένο chatbot.

Ωστόσο, η εταιρεία διευκρινίζει ότι πρόκειται για σχεδιαστική επιλογή που αφορά τη συμπεριφορά του συστήματος και όχι για αναγνώριση πραγματικής συνείδησης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, έχει επίσης τοποθετηθεί κατά καιρούς για το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς να υιοθετεί σταθερά την προσέγγιση της Anthropic.

Παρά τις διαφορές, η συζήτηση γύρω από την πιθανή ηθική αντιμετώπιση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης αποκτά ολοένα μεγαλύτερη παρουσία στον τεχνολογικό κλάδο.

Γιατί ορισμένοι επιστήμονες ζητούν προληπτική προστασία

Ο Τζεφ Σίμπο υποστηρίζει ότι η διαμάχη συχνά παρουσιάζεται με υπερβολικά απόλυτους όρους.

Όπως εξηγεί, όσοι τάσσονται υπέρ της εξέτασης της ευημερίας της τεχνητής νοημοσύνης δεν θεωρούν απαραίτητα ότι τα σημερινά μοντέλα έχουν συνείδηση.

Αντίθετα, η θέση τους βασίζεται στην επιστημονική αβεβαιότητα και στην ανάγκη να ληφθούν περιορισμένες προφυλάξεις για ένα ενδεχόμενο που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η πιθανότητα συνείδησης στα σημερινά συστήματα είναι μικρή, αλλά όχι κατ’ ανάγκη μηδενική, ενώ θεωρεί ότι μπορεί να αυξηθεί όσο εξελίσσεται η τεχνολογία.

Άλλοι επιστήμονες απορρίπτουν πλήρως αυτή την εκτίμηση, υποστηρίζοντας ότι τα υπάρχοντα μοντέλα δεν διαθέτουν συνείδηση και ότι δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται πιθανή η εμφάνισή της.

Ο Σίμπο συγκρίνει την προληπτική αντιμετώπιση του ζητήματος με τη λήψη μέτρων απέναντι σε φυσικούς κινδύνους μικρής πιθανότητας αλλά σοβαρών συνεπειών.

Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρεί ότι η απόφαση της Anthropic να επιτρέπει τον τερματισμό επανειλημμένα κακοποιητικών συνομιλιών αποτελεί μια σχετικά περιορισμένη παρέμβαση.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η καλλιέργεια μιας περισσότερο υπεύθυνης σχέσης με την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να διευκολύνει τη μελλοντική συνεργασία ανθρώπων και εξελιγμένων συστημάτων.

Η ανάγκη για διεθνείς κανόνες πριν από το επόμενο τεχνολογικό άλμα

Παρά την υποστήριξή του σε μια προσεκτική προσέγγιση, ο Σίμπο αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων μοντέλων συνοδεύεται από σοβαρούς κινδύνους.

Το βασικό πρόβλημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι η τεχνολογική πρόοδος προχωρά ταχύτερα από τη διαμόρφωση των κατάλληλων κανόνων εποπτείας.

Η Anthropic και άλλοι παράγοντες της βιομηχανίας έχουν κατά καιρούς θέσει ζήτημα επιβράδυνσης της ανάπτυξης των πιο προηγμένων συστημάτων, επικαλούμενοι λόγους ασφάλειας.

Ωστόσο, μια τέτοια πρωτοβουλία θα απαιτούσε ευρεία διεθνή συνεργασία, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ταχθεί κατά της επιβολής περιοριστικών ρυθμίσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Για τον Σίμπο, η ανθρωπότητα δεν διαθέτει ακόμη τις αναγκαίες εγγυήσεις ώστε να διαχειριστεί με ασφάλεια ακόμη πιο εξελιγμένα μοντέλα, είτε εξεταστεί η προστασία των ανθρώπων και των ζώων είτε το ενδεχόμενο μελλοντικής ηθικής προστασίας των ίδιων των συστημάτων.

Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο αν οι μηχανές μπορούν κάποτε να αποκτήσουν συνείδηση, αλλά και κατά πόσο οι κοινωνίες είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες μιας τέτοιας πεποίθησης.