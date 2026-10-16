Στους δώδεκα ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών που έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής έπειτα από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες στα ανοιχτά της Γκάμπιας, στη δυτική Αφρική, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα ο Ερυθρός Σταυρός της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων στο σκάφος δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του νησιού Τζίνακ συνεχίζεται.

Χιλιάδες άνθρωποι από τη δυτική Αφρική, κυρίως νέοι, προσπαθούν εδώ και χρόνια να φτάσουν παράτυπα στην Ευρώπη μέσω του Ατλαντικού, κατευθυνόμενοι κυρίως στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Κανάριων νησιών, με υπερφορτωμένα πλοιάρια, πολλά από τα οποία είναι σε κακή κατάσταση.

Η πρόσφατη ενίσχυση των ελέγχων στη θάλασσα από τις αρχές της Σενεγάλης, της Μαυριτανίας και του Μαρόκου έχει αναγκάσει τους μετανάστες να αναχωρούν από την Γκάμπια, τη Γουινέα-Μπισάου ή τη Γουινέα, παρατείνοντας ακόμη περισσότερο τη διάρκεια του ταξιδιού και αυξάνοντας τους κινδύνους.