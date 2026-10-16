Μικρότερη εμφανίζεται πλέον η απόσταση που χωρίζει τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, από τον συντηρητικό γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, καθώς πλησιάζει ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών, που έχει προγραμματιστεί για τις 25 Οκτωβρίου. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα δημοσκόπησης του ινστιτούτου Datafolha, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη (15/10).

Ειδικότερα, ο απερχόμενος πρόεδρος συγκεντρώνει το 49% των προθέσεων ψήφου, ενώ ο πρωτότοκος γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου το 51%.

Το 6% των ερωτηθέντων ανέφερε πως σκοπεύει να ρίξει λευκό ψηφοδέλτιο στην κάλπη, ενώ το 2% δήλωσε αναποφάσιστο.

Στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε το διήμερο 13-14 Οκτωβρίου συμμετείχαν 2.520 ψηφοφόροι, με το περιθώριο στατιστικού σφάλματος να εκτιμάται στο ±2%.

Πριν από μια εβδομάδα, το ινστιτούτο Datafolha έδινε προβάδισμα τεσσάρων μονάδων στον Φλάβιο Μπολσονάρου (52% έναντι 48% για τον Λούλα).

Την Τετάρτη, δημοσκόπηση του ινστιτούτου Quaest έδινε προβάδισμα δύο μονάδων στον γερουσιαστή Μπολσονάρου.

Στον πρώτο γύρο της 4ης Οκτωβρίου, ο 45χρονος Φλάβιο Μπολσονάρου επικράτησε με 47,03% έναντι 45,16% του 80χρονου Λούλα, διαψεύδοντας τα προγνωστικά.