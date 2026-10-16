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Στους πέντε ανέρχεται, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο αριθμός των νεκρών από τους πυροβολισμούς στο δημοτικό σχολείο Silver Rail, στην πόλη Μπεντ του Όρεγκον, στις ΗΠΑ. Οι αστυνομικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και παιδιά, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινώσει επίσημο απολογισμό.

Δύο αξιωματούχοι των διωκτικών αρχών ανέφεραν στο Associated Press ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για προσωρινό αριθμό, ο οποίος ενδέχεται να μεταβληθεί. Μία από τις πηγές υποστήριξε επίσης ότι ο φερόμενος ως δράστης ήταν ηλικίας 15 έως 16 ετών.

Ένας κάτοικος που «είδε τον ύποπτο» να μπαίνει στο σχολείο με μακρύκκανο όπλο, τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε.

Μεταξύ των νεκρών που εντοπίστηκαν στο σημείο ήταν τρία παιδιά, ηλικίας 5, 8 και 11 ετών, καθώς και ένας εκπαιδευτικός

Νεκρός ο ύποπτος – Άγνωστο ποιος τον πυροβόλησε

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε περίπου στις 13:00 τοπική ώρα της Πέμπτης (15/10), όταν δέχθηκε ειδοποίηση για πυροβολισμό εναντίον αυτοκινήτου κοντά στο σχολικό συγκρότημα.

Λίγο μετά την άφιξη των πρώτων αστυνομικών, έγινε γνωστό ότι ο ύποπτος είχε δεχθεί θανάσιμα πυρά μέσα στο σχολείο.

Έξω από το σχολείο συγκεντρώθηκαν πολλοί γονείς που αγωνιούσαν για την τύχη των παιδιών τους.

Το Μπεντ είναι μια πόλη περίπου 100.000 κατοίκων στο Όρεγκον, σε απόσταση 280 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Πόρτλαντ.

Κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή

Το δημοτικό σχολείο Silver Rail φιλοξενεί περίπου 450 μαθητές, ηλικίας 5 έως 11 ετών, ενώ το προσωπικό του αριθμεί περίπου 40 εργαζομένους.

Μετά την επίθεση, αποφασίστηκε η αναστολή των μαθημάτων, των σχολικών δραστηριοτήτων και των αθλητικών εκδηλώσεων για την Παρασκευή (16/10) σε όλες τις σχολικές μονάδες της περιφέρειας Bend-La Pine.

Αντιδράσεις για την τραγωδία

Η κυβερνήτης του Όρεγκον, Τίνα Κότεκ, απηύθυνε έκκληση για ενότητα και αλληλεγγύη μετά το αιματηρό περιστατικό.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, υπογράμμισε ότι «πρέπει να ενωθούμε και να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον, γείτονας προς γείτονα, κάτοικος του Όρεγκον προς κάτοικο του Όρεγκον».

Από την πλευρά της, η βουλευτής Μαξίν Ντέξτερ χαρακτήρισε την επίθεση «καταστροφική ημέρα για το Όρεγκον», τονίζοντας ότι τα σχολεία οφείλουν να αποτελούν ασφαλείς χώρους για τα παιδιά.

«Τα σχολεία πρέπει να είναι χώροι μάθησης, φιλίας και χαράς. Είναι καθήκον μου, όπως και κάθε νομοθέτη, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας είναι ασφαλή», ανέφερε.