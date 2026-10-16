Στους πέντε ανέρχεται, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο αριθμός των νεκρών από τους πυροβολισμούς στο δημοτικό σχολείο Silver Rail, στην πόλη Μπεντ του Όρεγκον, στις ΗΠΑ. Οι αστυνομικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και παιδιά, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινώσει επίσημο απολογισμό.

Δύο αξιωματούχοι των διωκτικών αρχών ανέφεραν στο Associated Press ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για προσωρινό αριθμό, ο οποίος ενδέχεται να μεταβληθεί. Μία από τις πηγές υποστήριξε επίσης ότι ο φερόμενος ως δράστης ήταν ηλικίας 15 έως 16 ετών.

Ένας κάτοικος που «είδε τον ύποπτο» να μπαίνει στο σχολείο με μακρύκκανο όπλο, τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε.

JUST IN: An armed bystander carrying a concealed weapon took down a 16-year-old gunman who killed three children and one adult during an elementary school shooting in Bend, Oregon. ⠀ A source told Fox News the bystander’s intervention prevented additional deaths, stopping an already deadly attack from claiming more lives. — Fox News (@FoxNews) October 16, 2026

Μεταξύ των νεκρών που εντοπίστηκαν στο σημείο ήταν τρία παιδιά, ηλικίας 5, 8 και 11 ετών, καθώς και ένας εκπαιδευτικός

BREAKING: The youngest victim of the deadly Oregon elementary school shooting was just 5 years old. Bend Police Officer Mike Krantz confirmed during a press conference that the three children killed in the attack were ages 5, 8 and 11. A teacher was also killed. A 7-year-old child and a 54-year-old teacher were hospitalized with critical injuries. — Fox News (@FoxNews) October 16, 2026

Νεκρός ο ύποπτος – Άγνωστο ποιος τον πυροβόλησε

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε περίπου στις 13:00 τοπική ώρα της Πέμπτης (15/10), όταν δέχθηκε ειδοποίηση για πυροβολισμό εναντίον αυτοκινήτου κοντά στο σχολικό συγκρότημα.

Λίγο μετά την άφιξη των πρώτων αστυνομικών, έγινε γνωστό ότι ο ύποπτος είχε δεχθεί θανάσιμα πυρά μέσα στο σχολείο.

Paramedics seen staging at Silver Rail Elementary School in Bend, Oregon amid reported active shooter situation. https://t.co/9KnGY4LIEv — Noteworthy News (@newsnoteworthy) October 15, 2026

Έξω από το σχολείο συγκεντρώθηκαν πολλοί γονείς που αγωνιούσαν για την τύχη των παιδιών τους.

Το Μπεντ είναι μια πόλη περίπου 100.000 κατοίκων στο Όρεγκον, σε απόσταση 280 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Πόρτλαντ.

Κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή

Το δημοτικό σχολείο Silver Rail φιλοξενεί περίπου 450 μαθητές, ηλικίας 5 έως 11 ετών, ενώ το προσωπικό του αριθμεί περίπου 40 εργαζομένους.

Μετά την επίθεση, αποφασίστηκε η αναστολή των μαθημάτων, των σχολικών δραστηριοτήτων και των αθλητικών εκδηλώσεων για την Παρασκευή (16/10) σε όλες τις σχολικές μονάδες της περιφέρειας Bend-La Pine.

Αντιδράσεις για την τραγωδία

Η κυβερνήτης του Όρεγκον, Τίνα Κότεκ, απηύθυνε έκκληση για ενότητα και αλληλεγγύη μετά το αιματηρό περιστατικό.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, υπογράμμισε ότι «πρέπει να ενωθούμε και να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον, γείτονας προς γείτονα, κάτοικος του Όρεγκον προς κάτοικο του Όρεγκον».

Από την πλευρά της, η βουλευτής Μαξίν Ντέξτερ χαρακτήρισε την επίθεση «καταστροφική ημέρα για το Όρεγκον», τονίζοντας ότι τα σχολεία οφείλουν να αποτελούν ασφαλείς χώρους για τα παιδιά.

«Τα σχολεία πρέπει να είναι χώροι μάθησης, φιλίας και χαράς. Είναι καθήκον μου, όπως και κάθε νομοθέτη, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας είναι ασφαλή», ανέφερε.