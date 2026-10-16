Επεισόδια ξέσπασαν το απόγευμα της Πέμπτης στο Μπουένος Άιρες, όταν διαδηλωτές που συμμετείχαν σε συγκέντρωση για τη στήριξη των δημόσιων πανεπιστημίων ήρθαν αντιμέτωποι με αστυνομικές δυνάμεις. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε εν μέσω αντιδράσεων για την πολιτική δημοσιονομικών περικοπών που εφαρμόζει η κυβέρνηση του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι.

🇦🇷 As ruas de Buenos Aires se transformaram em um cenário de guerra nesta quinta-feira (15/10), com a polícia argentina reprimindo violentamente uma manifestação de estudantes, professores e trabalhadores que lutam contra cortes de Milei na educação. https://t.co/PennuYRvgY — Análise Geopolítica (@AnaliseGeopol) October 15, 2026

Πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διαδήλωση, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι γύρω από το κοινοβούλιο, μικρές ομάδες διαδηλωτών, πολλοί από τους οποίους φορούσαν κουκούλες, εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα και νερό υπό πίεση.

#NoticiasInternacionales ¡TENSIÓN EN ARGENTINA! Protestas por recortes a universidades públicas terminaron en enfrentamientos entre estudiantes y policías en Buenos Aires. Hubo gases lacrimógenos, piedras y detenciones. https://t.co/GhPxAprau8 — Ivette Suarez Reyna (@ivetsuarezreyna) October 16, 2026

Στη διαδήλωση αυτήν, που είχε κυλήσει έως τώρα ειρηνικά, μετείχαν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, συνδικάτα αλλά και κόμματα της αντιπολίτευσης, με αίτημα τη διατήρηση της χρηματοδότησης των δημόσιων πανεπιστημίων. Αυτή ήταν η πέμπτη κινητοποίηση για το ίδιο θέμα αφού ανέλαβε την εξουσία στην Αργεντινή ο υπερφιλελεύθερος Χαβιέρ Μιλέι.