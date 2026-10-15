

Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους τρεις ανήλικοι, έχασαν τη ζωή τους από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μπεντ, στην αμερικανική πολιτεία του Όρεγκον, σύμφωνα με πληροφορίες που αποδίδονται στις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Ο φερόμενος ως δράστης είναι νεκρός, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Σίλα Μίλερ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Authorities in Bend, Oregon say a shooting at Silver Rail Elementary School has left behind multiple victims, including children. A shooter was shot and killed, police say. At least two people were taken to a local hospital for treatment, but information on their conditions and total number of injuries remain unclear. https://t.co/kjkUguu3nw — CBS News (@CBSNews) October 15, 2026

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο δημοτικό σχολείο Silver Rail, όπου οι αρχές κινητοποιήθηκαν έπειτα από αναφορές για ένοπλη επίθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 12:59 το μεσημέρι, τοπική ώρα, αναφέρθηκε πυροβολισμός εναντίον αυτοκινήτου. Οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στο σχολείο στις 13:02 και λίγο αργότερα ενημερώθηκαν ότι ο ύποπτος είχε πυροβοληθεί θανάσιμα μέσα στο κτίριο. Παραμένει άγνωστο ποιος τον πυροβόλησε, ενώ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για την ταυτότητά του.

Έξω από το σχολείο έχουν συγκεντρωθεί γονείς που αγωνιούν για την τύχη των παιδιών τους.

Το Μπεντ είναι μια πόλη περίπου 100.000 κατοίκων στο Όρεγκον, περίπου 280 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πόρτλαντ.

Paramedics seen staging at Silver Rail Elementary School in Bend, Oregon amid reported active shooter situation. https://t.co/9KnGY4LIEv — Noteworthy News (@newsnoteworthy) October 15, 2026

Στο νοσοκομείο τουλάχιστον δύο τραυματίες

Τουλάχιστον δύο άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ οι αρχές δεν έχουν ακόμη αποσαφηνίσει τον συνολικό αριθμό των τραυματιών ούτε τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των τραυματίων βρίσκονται ανήλικοι, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ηλικία ή την ταυτότητά τους.

#BREAKING UPDATE – Police confirm multiple victims, including children, after Silver Rail Elementary School shooting in Bend, Oregon. The shooter was killed inside the school by a bystander. https://t.co/tB7ME6cPxJ — Fast News Network (@fastnewsnet) October 15, 2026

Την ίδια ώρα, τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης προχωρούσαν στη σταδιακή εκκένωση του σχολείου, ελέγχοντας μία προς μία τις αίθουσες.

Η κυβερνήτης του Όρεγκον, Τίνα Κότεκ, γνωστοποίησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενώ στην έρευνα συμμετέχει και το FBI, όπως επιβεβαίωσε ο διευθυντής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας, Κας Πατέλ.