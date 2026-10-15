Ότι δεν κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης δικηγορίας στην Καλιφόρνια παραδέχθηκε η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, μετά τις αποκαλύψεις αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που έθεσαν υπό αμφισβήτηση τα επαγγελματικά της προσόντα.

Η 42χρονη, η οποία ανέλαβε πρόσφατα τη θέση της Καρολάιν Λέβιτ, επιβεβαίωσε την Πέμπτη (15/10) ότι είχε αποτύχει στις σχετικές εξετάσεις, αποδίδοντας το αποτέλεσμα στις προσωπικές συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο.

Μιλώντας στο συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο Real America’s Voice, εξήγησε ότι βρισκόταν εν μέσω προετοιμασιών για τον γάμο της και την επικείμενη μετακόμισή της στην Κίνα, γεγονός που δεν της επέτρεψε να αφοσιωθεί στην προετοιμασία της.

Όπως υποστήριξε, είχε αποφασίσει να συμμετάσχει στις εξετάσεις χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες, καθώς γνώριζε ότι δεν θα χρειαζόταν αμερικανική δικηγορική άδεια για την επαγγελματική της δραστηριότητα στην Κίνα.

Οι αποκαλύψεις που προκάλεσαν αντιδράσεις

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο όταν η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι η Ζακαράια, παρά το πτυχίο Νομικής που διαθέτει από το Πανεπιστήμιο Πέπερνταϊν, δεν είχε επιτύχει στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνιας.

Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε την πληροφορία στο NBC News, ενώ το Reuters ανέφερε ότι δεν εντόπισε καταχώρισή της ως αδειοδοτημένης δικηγόρου σε καμία αμερικανική πολιτεία ή στην Περιφέρεια της Κολούμπια.

Το θέμα προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας τον διορισμό της μέσω του Truth Social, την είχε παρουσιάσει ως δικηγόρο και αφοσιωμένη υποστηρίκτρια του κινήματος MAGA.

Επιπλέον, στο επαγγελματικό της προφίλ η Ζακαράια αναφέρει ότι είχε διατελέσει επικεφαλής νομικών υποθέσεων στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Fix California, την οποία ίδρυσε ο Ρικ Γκρένελ.

Η αμήχανη απάντηση μπροστά στις κάμερες

Νέα ερωτήματα προέκυψαν όταν δημοσιογράφοι τη ρώτησαν στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου πού είχε περάσει τις εξετάσεις για την άδεια δικηγόρου.

Αντί να αναφέρει κάποια αμερικανική πολιτεία, απάντησε δύο φορές: «Όταν μετακόμισα στην Κίνα».

Την επόμενη ημέρα, σε συνέντευξή της στη New York Times, εξήγησε ότι είχε παρακούσει την ερώτηση λόγω του θορύβου από το προεδρικό ελικόπτερο Marine One.

Σύμφωνα με την ίδια, πίστευε ότι οι δημοσιογράφοι τη ρωτούσαν πού είχε εγκατασταθεί μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, ενώ δεν μπορούσε να πλησιάσει περισσότερο εξαιτίας των κανόνων ασφαλείας που ισχύουν κατά την παρουσία του προέδρου.

Καταγγελία στον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνιας

Η αντιπαράθεση απέκτησε και νομική διάσταση, καθώς η οργάνωση Campaign for Accountability κατέθεσε καταγγελία ζητώντας να εξεταστεί εάν η Ζακαράια είχε παραβιάσει τη νομοθεσία παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως δικηγόρο χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη άδεια.

Νομικοί επισήμαναν στη New York Times ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην κατοχή πτυχίου Νομικής και στην επαγγελματική ιδιότητα του αδειοδοτημένου δικηγόρου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να παρέχει νομικές συμβουλές.

Απαντώντας στην κριτική, η Ζακαράια υποστήριξε ότι είχε ζητήσει τη γνώμη επαγγελματιών του νομικού κλάδου, οι οποίοι τη διαβεβαίωσαν πως μπορούσε να χρησιμοποιεί τον γενικό χαρακτηρισμό της νομικού και να πραγματοποιεί νομικές αναλύσεις, χωρίς να εμφανίζεται ως αδειοδοτημένη δικηγόρος.

Ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε τη νέα εκπρόσωπο, με τον Στίβεν Τσανγκ να εξαπολύει επίθεση εναντίον της οργάνωσης που υπέβαλε την καταγγελία, κατηγορώντας την για πολιτική μεροληψία.

Η επαγγελματική πορεία της νέας εκπροσώπου

Πριν ενταχθεί στην κυβέρνηση Τραμπ, η Ζακαράια εργαζόταν ως ανώτερη σύμβουλος επικοινωνίας στον όμιλο Trump Media and Technology Group, στον οποίο ανήκει η πλατφόρμα Truth Social.

Είχε προηγουμένως διατελέσει εκπρόσωπος και αναπληρώτρια βοηθός υπουργού στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, κατά τη θητεία της Κρίστι Νόεμ.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, μετά την ολοκλήρωση των νομικών της σπουδών είχε εγκατασταθεί στην Κίνα μαζί με τον σύζυγό της, όπου εργάστηκε σε υποθέσεις διεθνών εμπορικών συναλλαγών. Η USA Today ανέφερε ότι συνεργάστηκε με κινεζική δικηγορική εταιρεία σε συμφωνίες μετόχων μεγάλης οικονομικής αξίας.

Η Ζακαράια έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τις συχνές τηλεοπτικές εμφανίσεις της σε αμερικανικά δίκτυα, όπου υπερασπιζόταν τις πολιτικές του Τραμπ.

Η πρώτη της επίσημη ενημέρωση στον Λευκό Οίκο, την Τρίτη (13/10), διήρκεσε μόλις 15 λεπτά, με την ίδια να απαντά σε ερωτήσεις τριών μέσων ενημέρωσης.

Μητέρα τεσσάρων παιδιών, η 42χρονη έχει ανακοινώσει ότι πρόκειται να μετακομίσει με την οικογένειά της από την Καλιφόρνια στην Ουάσινγκτον, προκειμένου να ανταποκριθεί στα νέα της καθήκοντα.