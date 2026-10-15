Η πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ ολοκληρώθηκε χωρίς οι «27» να καταφέρουν να συμφωνήσουν στο περιεχόμενο των συμπερασμάτων που αφορούν την ενέργεια, ένα από τα βασικά θέματα των διαβουλεύσεων.

Για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, οι ηγέτες συζήτησαν τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την επίτευξη ενός ισορροπημένου συμβιβασμού, με βάση την επικαιροποιημένη διαπραγματευτική πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας. Παράλληλα, κάλεσαν τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του 2026, ώστε να ολοκληρωθεί η απαραίτητη νομοθετική διαδικασία εντός του 2027 και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των δικαιούχων από τον Ιανουάριο του 2028.Σε ανάρτησή του στο X, ο Αντόνιο Κόστα αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της Συνόδου, επισημαίνοντας ότι η τελευταία συζήτηση επικεντρώθηκε στη στρατηγική διεύρυνσης της ΕΕ και στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις. Όπως σημείωσε, αυτή την εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν διακυβερνητικές διασκέψεις με το Μαυροβούνιο, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και την Αλβανία, τονίζοντας ότι η ενταξιακή διαδικασία προχωρά με κινητήρια δύναμη τις μεταρρυθμίσεις.

Η προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της καθυστέρησης στις συζητήσεις, όπως ενημερώθηκαν οι δημοσιογράφοι.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, που επιβαρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και οι διαφορετικές προσεγγίσεις των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Διαφωνίες για το σύστημα εμπορίας ρύπων

Ένα από τα βασικότερα σημεία αντιπαράθεσης αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ETS).

Χώρες όπως η Ιταλία και η Τσεχία ζητούν την αποδυνάμωση ή ακόμη και την προσωρινή αναστολή του μηχανισμού, θεωρώντας ότι επιβαρύνει το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και πλήττει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Αντίθετα, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Δανία υπερασπίζονται τη διατήρησή του, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί βασικό εργαλείο για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Οι διαφορές αυτές εμπόδισαν τη διαμόρφωση κοινής θέσης, παρά την ολοκλήρωση της συζήτησης μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών.

Παρέμβαση Μητσοτάκη για το ενεργειακό κόστος

Την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ελληνική πλευρά επισήμανε ότι οι μέχρι τώρα ευρωπαϊκές παρεμβάσεις δεν ανταποκρίνονται στην ένταση της ενεργειακής κρίσης, ζητώντας μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότερες λύσεις για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε, πάντως, ότι οι διαπραγματεύσεις θα απαιτήσουν χρόνο και ότι δεν αναμένεται άμεση συμφωνία.

Νέο ραντεβού τον Νοέμβριο για τον προϋπολογισμό

Εξίσου δύσκολες αποδεικνύονται οι διαβουλεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2028-2034.

Η ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ έχει προτείνει προϋπολογισμό ύψους περίπου 1,62 τρισεκατομμυρίων ευρώ, μειωμένο κατά 141 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι χώρες που συνεισφέρουν περισσότερα χρήματα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό από όσα εισπράττουν ζητούν περαιτέρω περιορισμό των δαπανών. Από την άλλη πλευρά, κράτη-μέλη που στηρίζονται σε ευρωπαϊκά κονδύλια επιμένουν στη διατήρηση της χρηματοδότησης για τη γεωργία και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του Σουηδού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον, ο οποίος χαρακτήρισε υπερβολικά υψηλή την προτεινόμενη δημοσιονομική επιβάρυνση, επισημαίνοντας ότι η καθαρή συνεισφορά της χώρας του θα μπορούσε να αυξηθεί σχεδόν κατά 60%.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αναλαμβάνει πλέον να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις, με ειδική Σύνοδο Κορυφής να έχει προγραμματιστεί για τις 26 και 27 Νοεμβρίου.

Στόχος παραμένει η επίτευξη συμφωνίας έως τον Δεκέμβριο, αν και οι έντονες διαφωνίες καθιστούν αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει προειδοποιήσει ότι η αναβολή των αποφάσεων για το 2027 θα περιπλέξει ακόμη περισσότερο τις διαπραγματεύσεις, καθώς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, θα διεξαχθούν εκλογές.

Στο τραπέζι και η αναβολή του ETS2

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Κύπρος και οι τέσσερις χώρες του Βίσεγκραντ έχουν εισηγηθεί νέα μετάθεση της εφαρμογής του ETS2, που προβλέπει την επέκταση της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών στις οδικές μεταφορές και στη θέρμανση των κτιρίων.

Παράλληλα, εξετάζεται η παράταση του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την ενέργεια, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίζουν επιχειρήσεις και καταναλωτές που πλήττονται από τις αυξημένες τιμές.

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, συζητούνται επίσης νέες πηγές εσόδων για την ΕΕ, μεταξύ των οποίων προτάσεις για φορολόγηση ψηφιακών δραστηριοτήτων και αξιοποίηση μελλοντικών εσόδων από τις τηλεπικοινωνίες.

Η δεύτερη ημέρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συζητήσεις για την Ουκρανία, με τη συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.