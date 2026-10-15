Την ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαπραγματεύσεις για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισήμανε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, προειδοποιώντας ότι η επίτευξη συμφωνίας θα γίνει ακόμη πιο περίπλοκη το 2027, λόγω των εκλογικών αναμετρήσεων που έχουν προγραμματιστεί σε αρκετά κράτη-μέλη.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο Μακρόν έθεσε το ζήτημα στους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες, επισημαίνοντας ότι οι πολιτικές εξελίξεις της επόμενης χρονιάς, με κυριότερη τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, ενδέχεται να περιορίσουν σημαντικά τα περιθώρια συμβιβασμού.

Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των 27 κρατών-μελών παραμένουν σε αδιέξοδο, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις σχετικά με το συνολικό ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών.

Παρά τις διαφωνίες, αξιωματούχοι της ΕΕ πιέζουν για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων πριν από το τέλος του 2026, επιδιώκοντας να αποφευχθεί η μεταφορά των εκκρεμοτήτων σε μια χρονιά κατά την οποία οι εκλογικές αναμετρήσεις θα μπορούσαν να δυσκολέψουν περαιτέρω τη λήψη αποφάσεων.

Στο επίκεντρο οι περικοπές και οι νέες χρηματοδοτικές ανάγκες

Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο αφορά την περίοδο 2028-2034 και θα καθορίσει τη χρηματοδότηση βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών, από την αγροτική παραγωγή και την περιφερειακή ανάπτυξη έως την άμυνα, τη μετανάστευση και την ανταγωνιστικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει πρόταση που προσεγγίζει τα δύο τρισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, παρουσίασε στις 10 Οκτωβρίου αναθεωρημένο σχέδιο, προβλέποντας μείωση των δαπανών κατά περίπου 8%.

Η νέα πρόταση δεν κατάφερε να γεφυρώσει τις διαφορές. Η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σουηδία ζητούν μεγαλύτερο περιορισμό των δαπανών, ενώ η Γαλλία και άλλες χώρες επιμένουν στην ανάγκη διατήρησης επαρκών κονδυλίων για τη γεωργία και την πολιτική συνοχής.

Στις διαπραγματεύσεις προστίθενται και οι διαφωνίες για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας, της στήριξης προς την Ουκρανία και των επενδύσεων στην οικονομία.

Παράλληλα, οι εκλογές που αναμένονται το 2027 σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πολωνία και η Φινλανδία ενισχύουν την αβεβαιότητα, καθώς ενδεχόμενες κυβερνητικές αλλαγές θα μπορούσαν να μεταβάλουν τις ισορροπίες στις διαπραγματεύσεις.

Ενδεικτικό των δυσκολιών είναι ότι στο τελευταίο σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου δεν περιλαμβάνεται πλέον ρητή αναφορά σε συμφωνία έως το τέλος του 2026, αλλά γίνεται λόγος για επίτευξή της σε κατάλληλο χρόνο.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας θεωρείται κρίσιμη, καθώς απαιτείται ομοφωνία των κρατών-μελών και έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2028.