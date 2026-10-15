Έφτασε στην Αθήνα με ιδιωτικό τζετ, μίλησε με συγκίνηση για τη θέση της ως πρώτης γυναίκας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα και βρέθηκε γρήγορα στο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής. Η διαδρομή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όμως, από τον στενό κύκλο της οικογένειας Τραμπ στην αμερικανική πρεσβεία και τελικά στην απομάκρυνσή της, εξελίχθηκε πολύ διαφορετικά από ό,τι προμήνυε η αρχή.

Οι New York Times, σε δημοσίευμά τους για την άνοδο και την πτώση της, συνδέουν τις προσωπικές της σχέσεις, τη δημόσια παρουσία της στην Ελλάδα και τις καταγγελίες που ακολούθησαν, περιγράφοντας πώς έχασε την υποστήριξη του Λευκού Οίκου. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος της και εξακολουθεί να δηλώνει πιστή στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο χωρισμός και η ανακοίνωση για την Αθήνα

Για χρόνια, η Γκίλφοϊλ ήταν σύντροφος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Ζούσαν σε κατοικία στη Φλόριντα αξίας σχεδόν 10 εκατ. δολαρίων, εμφανίζονταν μαζί σε πολιτικές συγκεντρώσεις και δημοσίευαν κοινές φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα.

Η σχέση τους τελείωσε το 2024. Τον Δεκέμβριο εκείνης της χρονιάς, ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ φωτογραφήθηκε να αποχωρεί από εστιατόριο στο Παλμ Μπιτς κρατώντας το χέρι της Μπετίνα Άντερσον. Την επόμενη ημέρα, ο τότε εκλεγμένος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι επέλεγε την Γκίλφοϊλ για την πρεσβεία στην Ελλάδα.

Η χρονική σύμπτωση τροφοδότησε την ερμηνεία ότι ο διορισμός διευκόλυνε την απομάκρυνσή της από τις ΗΠΑ μετά τον χωρισμό. Σύμμαχοί της απέρριπταν αυτή την εκδοχή, σύμφωνα με τους NYT.

«Δεν ήταν αργά, ήταν πριν τις 3»

Η άφιξή της στην Αθήνα με το ιδιωτικό αεροσκάφος Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία έδωσε από την αρχή τον τόνο μιας ασυνήθιστης διπλωματικής παρουσίας.

Η εφημερίδα αναφέρεται στις ενδυματολογικές επιλογές της, στο αστείο προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι αναζητούσε νέο σύζυγο και στις εμφανίσεις της στη νυχτερινή Αθήνα.

Για την παρουσία της στην πρεμιέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού, τον οποίο αποκαλούσε φίλο της, είχε πει στους NYT: «Δεν ήταν αργά, ήταν πριν τις 3».

Πίσω από αυτή τη δημόσια εικόνα, πάντως, η ίδια έδειχνε υπερήφανη για το αξίωμά της. Σε συνέντευξή της είχε δείξει ένα κορνιζαρισμένο έγγραφο στην επίσημη κατοικία με τα ονόματα των Αμερικανών πρέσβεων στην Ελλάδα από το 1948 – όλοι άνδρες μέχρι τη δική της θητεία.

«Να ’μαι», είχε πει δείχνοντας το όνομά της. «Λίγο ακόμη και θα έκλαιγα».

Οι ενεργειακές συμφωνίες και τα 100.000 δολάρια

Σύμφωνα με τους New York Times, η εικόνα άρχισε να αλλάζει τον Σεπτέμβριο, όταν η Wall Street Journal δημοσίευσε ρεπορτάζ για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων γύρω από ενεργειακές συμφωνίες στα Βαλκάνια.

Ακολούθησε δημοσίευμα για φερόμενο αίτημά της προς τον Ρεπουμπλικανό δωρητή Έρικ Ντίτερς να καλύψει οφειλή 100.000 δολαρίων στην πιστωτική της κάρτα, πριν αναλάβει τη διπλωματική αποστολή.

Η WSJ επικαλέστηκε μηνύματα που φέρεται να του είχε στείλει. Η Γκίλφοϊλ απορρίπτει τις κατηγορίες.

Κατά τους NYT, η εξέλιξη δεν αιφνιδίασε πολλούς στον Λευκό Οίκο, όπου ορισμένοι την αντιμετώπιζαν ως εκκεντρική παρουσία, με αγάπη για τα πάρτι και αμφισβητήσιμη κρίση. Οι υποστηρικτές της, αντίθετα, επέμεναν ότι η έντονη δημόσια εικόνα της επισκίαζε τις ουσιαστικές ικανότητές της.

Η προηγούμενη διαδρομή και η ρήξη με τον Λευκό Οίκο

Πριν συνδεθεί με την οικογένεια Τραμπ, η Γκίλφοϊλ είχε εργαστεί ως εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες και ως παρουσιάστρια του Fox News. Υπήρξε επίσης σύζυγος του Γκάβιν Νιούσομ, μετέπειτα κυβερνήτη της Καλιφόρνιας και σφοδρού επικριτή του Τραμπ.

Η αποχώρησή της από το Fox το 2018 είχε συνδεθεί με καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά στον χώρο εργασίας. Το New Yorker δημοσίευσε αργότερα καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση βοηθού της και ανέφερε διακανονισμό άνω των 4 εκατ. δολαρίων προς την εργαζόμενη. Η Γκίλφοϊλ είχε αρνηθεί τις κατηγορίες.

Στην αποτίμησή τους, οι NYT θεωρούν ότι η ταχύτητα της απομάκρυνσής της από την πρεσβεία αποτυπώνει την προθυμία του Τραμπ να αποκόπτει συνεργάτες που τον φέρνουν σε δύσκολη θέση, ακόμη κι αν επί χρόνια ανήκαν στον στενό του κύκλο. Η ίδια, παρά τη ρήξη, συνεχίζει να εκφράζει την υποστήριξή της στον Αμερικανό πρόεδρο.