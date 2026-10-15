Μια τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας 16 λεπτών από την Ελλάδα επικαλείται ο Έρικ Ντίτερς, κλιμακώνοντας τη δημόσια αντιπαράθεσή του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ο δωρητής του Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλλει ότι θα δημοσιοποιήσει την ηχογράφηση, υποστηρίζοντας ότι το περιεχόμενό της μπορεί να προκαλέσει αναταράξεις ακόμη και στην αμερικανική κυβέρνηση.

Το ηχητικό δεν έχει παρουσιαστεί στο υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί και οι ισχυρισμοί του δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Η Γκίλφοϊλ, από την πλευρά της, απορρίπτει τις κατηγορίες ως ψευδείς.

«Μπορεί να ρίξει ολόκληρη την κυβέρνηση Τραμπ, μια κυβέρνηση που υποστήριξα από την πρώτη ημέρα και της οποίας τις πολιτικές εξακολουθώ να στηρίζω», ισχυρίζεται ο Ντίτερς στο βίντεό του. Υποστηρίζει επίσης ότι η συνομιλία μπορεί να πλήξει ένα ενδεχόμενο εκλογικό δίδυμο Τζέι Ντι Βανς–Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να παρουσιάζει στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτή την εκτίμηση.

🚨 WOW: In a new video, Trump donor Eric Deters announces he has FILED A LAWSUIT against Kimberly Guilfoyle and her lawyers, threatening to depose Guilfoyle and Donald Trump Jr. and subpoena Trump administration records. Deters also claims he has an explosive new recording from Greece. “This might just bring down the ENTIRE Trump administration,” he warns, adding that it “may end the JD Vance Marco Rubio ticket.” — MeidasTouch (@MeidasTouch) October 15, 2026

«Κανείς στα μέσα ενημέρωσης δεν το έχει»

Ο Ντίτερς δεσμεύεται ότι θα παρουσιάσει το υλικό έως το τέλος της επόμενης ημέρας από τη δήλωσή του, χαρακτηρίζοντάς το ως την πιο επιβαρυντική πληροφορία που διαθέτει μέχρι σήμερα για την Γκίλφοϊλ.

«Δεν το έχει η MailOnline, δεν το έχει η Wall Street Journal. Θα σας παίξω μια τηλεφωνική συνομιλία 16 λεπτών που είχα από την Ελλάδα», αναφέρει.

Δεν κατονομάζει τον συνομιλητή του ούτε εξηγεί υπό ποιες συνθήκες έγινε η κλήση. Η περιγραφή του, επομένως, δεν διευκρινίζει εάν στην ηχογράφηση ακούγεται η ίδια η Γκίλφοϊλ.

Η αγωγή στο Κεντάκι και η απαίτηση για ένα εκατομμύριο δολάρια

Στο ίδιο βίντεο, ο πρώην δικηγόρος και υποψήφιος για το Κογκρέσο στο Κεντάκι δηλώνει ότι κατέθεσε αγωγή για δυσφήμιση στο δικαστήριο της κομητείας Κέντον κατά της Γκίλφοϊλ.

Όπως υποστηρίζει, μέσω της δικαστικής διαδικασίας επιδιώκει να λάβει καταθέσεις από την ίδια και τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, καθώς και να ζητήσει έγγραφα από την κυβέρνηση Τραμπ. Πρόκειται για ενέργειες που δηλώνει ότι σκοπεύει να επιδιώξει, χωρίς από το διαθέσιμο υλικό να προκύπτει ότι έχουν ήδη διαταχθεί από δικαστήριο.

Ο Ντίτερς ζητά δημόσια συγγνώμη, ανάκληση ισχυρισμών σε βάρος του και καταβολή ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Μεταξύ άλλων, απαιτεί να αναγνωριστεί ότι δεν εκβίασε την Γκίλφοϊλ και ότι δεν της οφείλει χρήματα.

Η διαμάχη για τα 100.000 δολάρια

Η αντιπαράθεση συνδέεται με δημοσίευμα της Wall Street Journal για μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν οι δύο πλευρές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γκίλφοϊλ φέρεται να του είχε ζητήσει 100.000 δολάρια, ποσό που συνδεόταν με οφειλή προς την American Express.

Η ίδια απορρίπτει τις κατηγορίες, ενώ ο Ντίτερς επιμένει στη δική του εκδοχή και προαναγγέλλει συνέχεια τόσο δημόσια όσο και δικαστικά.

Στην επίθεσή του επιστράτευσε ακόμη και την ελληνική μυθολογία, παρομοιάζοντας την Γκίλφοϊλ με την Απάτη, τη θεότητα της εξαπάτησης. Οι βαρύτατοι πολιτικοί ισχυρισμοί του παραμένουν, πάντως, χωρίς ανεξάρτητη τεκμηρίωση, εν αναμονή της δημοσιοποίησης του υλικού που επικαλείται.

Όλο το ηχητικό του Ντίτερς:

«Αυτό μπορεί να ρίξει ολόκληρη την κυβέρνηση Τραμπ. Μια κυβέρνηση που υποστήριξα από την πρώτη ημέρα και της οποίας τις πολιτικές εξακολουθώ να στηρίζω. Μπορεί επίσης να βάλει τέλος στο εκλογικό δίδυμο Τζέι Ντι Βανς–Μάρκο Ρούμπιο, όταν ακούσετε το τηλεφώνημα που θα σας παίξω αύριο.

Έχω μια σημαντική ανακοίνωση. Σήμερα το πρωί κατατέθηκε στο δικαστήριο της κομητείας Κέντον η αγωγή για δυσφήμιση κατά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Αυτή η αγωγή θα μου επιτρέψει να ζητήσω την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων, να λάβω ένορκες καταθέσεις, μεταξύ άλλων από την Κιμ Γκίλφοϊλ και τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, να ζητήσω υποχρεωτικές κλητεύσεις και να διερευνήσω πλήρως τη δυσφήμιση σε βάρος μου.

Η Κιμ Γκίλφοϊλ και οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι οι καταγγελίες μου ήταν ψευδείς και ότι θα τις αντικρούσουν δυναμικά. Τώρα μπορούν να το κάνουν στο Κεντάκι.

Ενώ εγώ έχω μιλήσει σε αμέτρητες εκπομπές και έχω υπογράψει ένορκες δηλώσεις, η Κιμ κρύβεται και αποφεύγει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

Γνωρίζω καλά την ελληνική μυθολογία. Η ελληνική θεά που ταιριάζει στην Κιμ είναι η Απάτη, η θεά της εξαπάτησης.

[Στο σημείο αυτό η απομαγνητοφώνηση είναι αποσπασματική.] Δημόσια συγγνώμη από τους εναγομένους. Να μου ζητήσουν συγγνώμη. Να παραδεχτούν, να παραδεχτούν ότι τα μηνύματα είναι πλαστά. Να παραδεχτούν ότι δεν την εκβίασα. Να παραδεχτούν ότι δεν χρωστάω χρήματα στην Κιμ. Και να καταβάλουν ένα εκατομμύριο δολάρια.

Ο πρόεδρος Τραμπ και οι εναγόμενοι μπορούν να κάνουν το σωστό ή να πληρώσουν το τίμημα αν δεν το κάνουν, καθώς εγώ θα συνεχίσω αδιάκοπα να κάνω θόρυβο.

Στο πλαίσιο αυτής της δικαστικής διαδικασίας θα ζητηθούν υποχρεωτικές κλητεύσεις και έγγραφα από την κυβέρνηση Τραμπ.

Σας διαβεβαιώνω ότι μέχρι το τέλος της αυριανής ημέρας θα σας παίξω μια τηλεφωνική ηχογράφηση που περιέχει τις πιο εκρηκτικές και πιο επιβαρυντικές πληροφορίες για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μέχρι σήμερα.

Κανείς στα μέσα ενημέρωσης δεν την έχει. Δεν την έχει η MailOnline. Δεν την έχει η Wall Street Journal. Και θα σας παίξω μια τηλεφωνική συνομιλία 16 λεπτών που είχα από την Ελλάδα.

Κατά τη γνώμη μου, έχω προκαλέσει την πτώση της πρέσβειρας στην Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου, η Σούζι Γουάιλς θα φύγει. Και κατά τη γνώμη μου, αυτό θα είναι ο Τζακ ΜακΚολ – χωρίς τη βία -, ο Τζακ ΜακΚολ της κυβέρνησης Τραμπ. Αναζητήστε στο Google τον Τζακ ΜακΚολ, αν αναρωτιέστε ποιος είναι».

