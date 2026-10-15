Συναγερμός σήμανε στη βόρεια Γαλλία έπειτα από σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στη γαλλική είσοδο της σήραγγας της Μάγχης, όπου εμπορευματικό τρένο προσέκρουσε σε λεωφορείο. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό που ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές, 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων πέντε φέρονται να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν επιβάτες, ανατράπηκε υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, σε σημείο κοντά στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας. Ακολούθησε η σύγκρουσή του με διερχόμενη εμπορευματική αμαξοστοιχία.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε πλήρη αναστολή της κυκλοφορίας.

BREAKING: Nearly 20 people were injured in a collision between a bus and a train near the entrance to the Channel Tunnel in Pas-de-Calais, France. https://t.co/gG3iC2imci — Breaking911 (@Breaking911) October 15, 2026

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στο σημείο

Στην αντιμετώπιση του περιστατικού συμμετέχουν πυροσβέστες της υπηρεσίας του Eurotunnel, με τη συνδρομή ενισχύσεων από γειτονικές πόλεις της Γαλλίας. Οι διασώστες επικεντρώθηκαν στον απεγκλωβισμό των επιβατών και στην παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας στους τραυματίες.

Σύμφωνα με τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, ελικόπτερο της γαλλικής υπηρεσίας επείγουσας ιατρικής βοήθειας SAMU έφτασε στην περιοχή περίπου στις 21:45, ώρα Ελλάδας, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση.

Στον τόπο του ατυχήματος μετέβη και η Αγκάτ Κουρί, εκπρόσωπος των τοπικών αρχών του Καλαί, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της κατάστασης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της ανατροπής του λεωφορείου, ενώ παραμένει άγνωστο πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Νεότερα επιβεβαιωμένα στοιχεία

Από τη διασταύρωση με το Reuters και γαλλικά μέσα ενημέρωσης προκύπτουν επιπλέον πληροφορίες που μπορούν να προστεθούν στο ρεπορτάζ:

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον τερματικό σταθμό του Eurotunnel, στην περιοχή Φρετέν, κοντά στο Καλαί. Το λεωφορείο μετέφερε οδηγούς φορτηγών που επρόκειτο να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία Le Shuttle για τη διέλευση προς τη Βρετανία.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, μεταξύ των 19 τραυματιών βρίσκεται και ο οδηγός του λεωφορείου, ενώ δεν έχει καταγραφεί κανένας θάνατος. Παρά τις αρχικές αναφορές για πέντε σοβαρά τραυματίες, οι αρχές διευκρίνισαν ότι κανένας από τους τραυματίες δεν θεωρείται πως διατρέχει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.

Η σύγκρουση προκάλεσε επίσης σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές συνδέσεις μεταξύ Γαλλίας και Βρετανίας, με αναφορές για ακύρωση των δύο τελευταίων δρομολογίων της Eurostar μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού.