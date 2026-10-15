Ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αττάλεια της Τουρκίας, όταν η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρή εισροή υδάτων στο εσωτερικό του κτιρίου. Καθώς τα ορμητικά νερά πλημμύριζαν το κεντρικό λόμπι, και το προσωπικό της ξενοδοχειακής μονάδας έδινε μια άνιση μάχη για να απομακρύνει τα νερά και να προστατεύσει τον χώρο, την ίδια στιγμή όμως, ο πιανίστας του ξενοδοχείου παρέμεινε απτόητος στο πόστο του, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μια εικόνα που παρέπεμπε ευθέως σε κινηματογραφική παραγωγή.



Οι θαμώνες, διατηρώντας το χιούμορ τους παρά την αναστάτωση, άρχισαν να ζητούν συγκεκριμένες παραγγελίες. Ο μουσικός ανταποκρίθηκε άμεσα στα αιτήματά τους και άρχισε να ερμηνεύει τις πασίγνωστες μελωδίες από την ταινία «Τιτανικός».

WATCH: A pianist at a five-star hotel in Antalya, Turkey, played music from Titanic as floodwaters filled the building. https://t.co/Vy7dV3Pzzp — Breaking911 (@Breaking911) October 15, 2026

Η επιλογή του συγκεκριμένου μουσικού θέματος ανακάλεσε αμέσως στη μνήμη όλων την εμβληματική σκηνή της χολιγουντιανής ταινίας του 1997, όπου οι μουσικοί συνέχιζαν να παίζουν με ψυχραιμία ενώ το πλοίο βυθιζόταν.



Ο ταλαντούχος πιανίστας δεν σταμάτησε εκεί, καθώς συνέχισε να εκτελεί με επιτυχία και άλλες παραγγελίες των επισκεπτών, συμπεριλαμβάνοντας στο ρεπερτόριό του μέχρι και το χαρακτηριστικό μουσικό θέμα δημοφιλούς σειράς.