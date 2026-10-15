Οπλίτης της Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο υπέστη ανακοπή, ενώ εκτελούσε εργασίες καθαριότητας πλησίον σκοπιάς.

Το περιστατικό έγινε στην περιοχή Φανερωμένης, έγραψε το philenews.com.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου, ο στρατιώτης αισθάνθηκε αδιαθεσία και απώλεσε τις αισθήσεις του. Το περιστατικό έγινε αμέσως αντιληπτό από το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, του παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Η τελευταία ιατρική ενημέρωση αναφέρει πως ο οπλίτης παραμένει διασωληνωμένος, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή. Οι οικείοι του οπλίτη έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό.

Το Υπουργείο Άμυνας επισημαίνει πως παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του οπλίτη.