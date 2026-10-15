Τη θανάτωση 72 λύκων το 2027 θα επιτρέψει η Σουηδία, ενώ ο πληθυσμός τους στη χώρα υπολογίζεται σε μόλις 355 ζώα. Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της σουηδικής Εταιρείας για την Προστασία της Φύσης, η οποία προειδοποιεί ότι το κυνήγι μπορεί να επιδεινώσει τα ήδη σοβαρά προβλήματα ενδογαμίας.

Οι άδειες αφορούν πέντε κομητείες κοντά στη Στοκχόλμη, με το κυνήγι να προβλέπεται από τις 2 Ιανουαρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου.

Τα συμβούλια των εμπλεκόμενων κομητειών υποστηρίζουν ότι η μείωση του πληθυσμού πρέπει να γίνει σταδιακά και να συνοδεύεται από παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενδογαμίας.

«Δεδομένου ότι ο πληθυσμός των σκανδιναβικών λύκων είναι ισχνός και αντιμετωπίζει προβλήματα ενδογαμίας, η μείωση πρέπει να γίνει σταδιακά και να συνοδεύεται από μέτρα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

«Παράλογο ρίσκο με ένα προστατευόμενο είδος»

Η σουηδική Εταιρεία για την Προστασία της Φύσης χαρακτήρισε την απόφαση «εξοργιστική», αμφισβητώντας τη λογική της.

«Είναι σκανδαλώδες που ένας λύκος στους πέντε στη Σουηδία θα θανατωθεί, την ώρα που ο πληθυσμός τους απειλείται σοβαρά», δήλωσε στο πρακτορείο TT η πρόεδρός της, Μπεατρίς Ρίντεβαλ.

«Οι λύκοι μας ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ενδογαμίας και αυτό το κυνήγι κινδυνεύει να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Πρόκειται για ένα παράλογο ρίσκο με ένα προστατευόμενο είδος που απειλείται σοβαρά με εξαφάνιση», πρόσθεσε.

Το προηγούμενο δικαστικό μπλόκο

Η νέα απόφαση έρχεται μετά τη δικαστική αναστολή της θανάτωσης 48 λύκων που είχε εγκριθεί τον προηγούμενο χρόνο.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις είχαν προσφύγει κατά των αδειών και δικαιώθηκαν. Διοικητικό δικαστήριο έκρινε ότι οι περιφερειακές αρχές δεν είχαν αποδείξει πως το κυνήγι δεν θα έβλαπτε την υγεία του πληθυσμού των λύκων.

Η πολιτική μείωσης του πληθυσμού τους προωθείται στη Σουηδία εδώ και 15 χρόνια. Οι επικριτές της, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιβαλλοντικές οργανώσεις, υποστηρίζουν ότι καθοδηγείται περισσότερο από πολιτικές σκοπιμότητες παρά από επιστημονικά δεδομένα.

Αγρότες και κυνηγοί, από την πλευρά τους, ζητούν αυστηρότερο έλεγχο του πληθυσμού, θεωρώντας τους λύκους απειλή λόγω των επιθέσεων σε πρόβατα και κυνηγόσκυλα.