Νέα στρατιωτική βοήθεια υψηλής τεχνολογίας αποστέλλει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Κίεβο, καθώς προχωρά στην προμήθεια επιπλέον πυραύλων κρουζ μεγάλου βεληνεκούς τύπου Storm Shadow. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, το οποίο επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην άμεση ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας.

Η απόφαση του Λονδίνου έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή του πολέμου, προσφέροντας στην Ουκρανία τα απαραίτητα όπλα για την αναχαίτιση των κλιμακούμενων ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.



Παράλληλα, οι βρετανικοί πύραυλοι αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία των κρίσιμων πολιτικών υποδομών της χώρας, οι οποίες βρίσκονται στο στόχαστρο των συνεχών αεροπορικών επιδρομών της Μόσχας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ χθες στο Λονδίνο, όπου η Βρετανία επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της προς το Κίεβο και ανακοίνωσε περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια μετά την πρόσφατη επιδείνωση στις σχέσεις της Ουκρανίας με την Ουάσιγκτον.



Το αμερικανικό δίκτυο CNN μετέδωσε σήμερα επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει την κατάσταση ότι η Ουκρανία έχει εξαντλήσει τους πυραύλους για το αμερικανικής κατασκευής σύστημα αεροπορικής άμυνας «Patriot», με αποτέλεσμα να είναι πλέον πιο ευάλωτη σε επιθέσεις με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.