Τα σημεία στα οποία οι ηλιακές καταιγίδες μπορούν να επηρεάσουν εντονότερα τη μαγνητική ασπίδα της Γης εντόπισαν επιστήμονες, μελετώντας τεράστια κύματα που σχηματίζονται στα όρια του μαγνητικού πεδίου του πλανήτη. Τα ευρήματα ενδέχεται να βοηθήσουν στη βελτίωση των προγνώσεων για τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στους δορυφόρους, στις επικοινωνίες και στα δίκτυα ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου του Όουλου στη Φινλανδία, ο ηλιακός άνεμος, δηλαδή η συνεχής ροή σωματιδίων και ενέργειας από τον Ήλιο, δεν επηρεάζει ομοιόμορφα τη Γη. Αντίθετα, ισχυρά κύματα σχηματίζονται στα όρια της μαγνητόσφαιρας, με αποτέλεσμα η ενέργεια να συγκεντρώνεται περισσότερο σε ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η εντονότερη δραστηριότητα εμφανίζεται στο ημισφαίριο που βρίσκεται στον χειμώνα και είναι στραμμένο μακριά από τον Ήλιο. Ανάλογα με την κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου του ηλιακού ανέμου, η δραστηριότητα συγκεντρώνεται είτε στην πλευρά της αυγής είτε στην πλευρά του σούρουπου.

Αυτό σημαίνει ότι περιοχές σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Νορβηγία, ενδέχεται να επηρεάζονται περισσότερο από ηλιακές καταιγίδες μεταξύ Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου. Στο νότιο ημισφαίριο, αντίστοιχα, αυξημένος κίνδυνος μπορεί να καταγράφεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα εκεί, από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο.

The solar storm collides with Earth’s magnetic field, sending energy toward the poles — and sometimes creating spectacular auroras https://t.co/WtuGKBLZDb — cosmic pulse (@cosmicpulsee) October 15, 2026

Τα κύματα που αποκαλύπτουν τις αδυναμίες

Η ζωή στη Γη προστατεύεται σε μεγάλο βαθμό από τη μαγνητόσφαιρα, το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από την κίνηση λιωμένων μετάλλων στο εσωτερικό του πλανήτη και εκτρέπει μεγάλο μέρος των σωματιδίων του ηλιακού ανέμου.

Ωστόσο, τα εξωτερικά όρια αυτής της προστατευτικής ασπίδας δεν είναι απολύτως στεγανά. Η αλληλεπίδραση με τον ηλιακό άνεμο δημιουργεί διάφορα φαινόμενα, μεταξύ των οποίων και τα κύματα Κέλβιν-Χέλμχολτζ, τα οποία σχηματίζονται όταν δύο ρευστά ή ροές κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες. Παρόμοια κύματα παρατηρούνται ακόμη και στα σύννεφα, στα ποτάμια και στην ατμόσφαιρα του Κρόνου.

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Geophysical Research Letters, βασίστηκε σε υπολογιστικό μοντέλο ολόκληρης της μαγνητόσφαιρας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα κύματα δεν αναπτύσσονται συμμετρικά στις δύο πλευρές της, καθώς το μαγνητικό πεδίο του ηλιακού ανέμου περιβάλλει τη Γη με άνισο τρόπο.

Ο επικεφαλής της μελέτης, δρ Λάουρι Χολάπα, εξήγησε ότι η παρατήρηση αυτή βοηθά να γίνει κατανοητό πώς δημιουργούνται οι ασυμμετρίες στα όρια της μαγνητικής ασπίδας.

Ισχυρές ηλιακές εκρήξεις και εκτοξεύσεις στεμματικής μάζας μπορούν να προκαλέσουν γεωμαγνητικές καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να διαταράξουν δορυφόρους, ραδιοεπικοινωνίες και ηλεκτρικά δίκτυα. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η καλύτερη κατανόηση των συγκεκριμένων κυμάτων θα συμβάλει σε ακριβέστερες προγνώσεις και στην έγκαιρη προστασία κρίσιμων υποδομών.