Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα σημειώθηκαν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στην Αλβανία, καθώς συνεχίζονται οι ογκώδεις διαδηλώσεις.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση για να διαλύσει το πλήθος που είχε συρρεύσει στους μεγάλους οδικούς άξονες γύρω από την πρωτεύουσα το πρωί, την ώρα που οι διαδηλώσεις επεκτείνονταν και σε άλλες πόλεις.

Οι ταραχές συνεχίστηκαν επί πολλές ώρες, σε πολλές συνοικίες της πόλης, με τους διαδηλωτές να βάζουν και πάλι στο στόχαστρο κυβερνητικά κτίρια, τράπεζες και ορισμένα καταστήματα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Εκτόξευσαν πέτρες, απέκλεισαν δρόμους και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων. Πυκνοί καπνοί και οσμή από δακρυγόνα κάλυπταν μέχρι αργά το απόγευμα τους δρόμους που ήταν καλυμμένοι με σκουπίδια και σπασμένα τζάμια από τις βιτρίνες των καταστημάτων.

ANTI GOVERNMENT PROTESTS ONGOING IN ALBANIA. https://t.co/yJ3HtiBhJ5 — LancesEpicQuest (@Stylzbeats) October 15, 2026

Σε άλλες πόλεις, βίαια επεισόδια αναφέρθηκαν κυρίως στη Σκόδρα, στα βορειοδυτικά, όπου οι διαδηλωτές έσπασαν τα τζάμια του δημαρχείου και εκτόξευσαν πέτρες στην έδρα του κυβερνώντος κόμματος, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πλάνα από τοπικά μέσα δείχνουν επίσης διαδηλωτές να συγκρούονται με αστυνομικούς σε πόλεις του νότου. Πληροφορίες ανέφεραν ότι μαθητές στην Κορυτσά έσπασαν τα τζάμια του σχολείου τους και απέκλεισαν δρόμους.

Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και περισσότερη στήριξη στους φοιτητές, καταγγέλλοντας τις κακές συνθήκες στα πανεπιστήμια και τα υψηλά δίδακτρα.

Current situation in Albania 😯 https://t.co/UDmmCu2BWe — 🤍𝕁𝕆🤍 (@jomickane) October 15, 2026

«Θέλουμε μια καλύτερη Αλβανία, όπου το σύστημα υγείας θα παρέχει βασική φροντίδα σε κάθε πολίτη, όπου η εκπαίδευση θα παρέχει αξιοπρεπείς συνθήκες και ίσες ευκαιρίες, όπου οι φοιτητές θα μπορούν να σπουδάσουν και να ζήσουν χωρίς να πιέζονται από το υψηλό κόστος διαβίωσης» είπε στο AFP η φοιτήτρια δημοσιογραφίας Τεφτάλια Παπά.

Την Τρίτη και την Τετάρτη, βίαιες συγκρούσεις σημειώνονταν επί ώρες μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στα Τίρανα, όταν οι τελευταίοι επιχείρησαν να μπουν σε κυβερνητικά κτίρια και έβαλαν φωτιά σε τουλάχιστον ένα από αυτά. Όταν ξανάρχισαν σήμερα οι κινητοποιήσεις, η αστυνομία απώθησε το πλήθος που προσπαθούσε να φτάσει στο υπουργείο Παιδείας, ενώ οι διαδηλωτές εκτόξευαν πέτρες.

The people of Albania used a makeshift battering ram to bust open the doors of parliament. The Flamingo revolution is calling for the resignation of Prime Minister Edi Rama due to widespread corruption, high education costs, and a luxury resort project linked to Jared Kushner. https://t.co/sRcDi8FYEH — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) October 15, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία, 65 άνθρωποι συνελήφθησαν για «επιθέσεις σε αστυνομικούς, σε θεσμούς, σε ιδιωτική και δημόσια περιουσία» στις χθεσινές διαδηλώσεις.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι συνολικά 89 άνθρωποι, εκ των οποίων 61 αστυνομικοί, δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες σε δύο νοσοκομεία των Τιράνων. Ο αρχηγός της αστυνομίας Σκεντέρ Χίτα είπε σήμερα ότι συνολικά 71 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ορισμένοι εξ αυτών σοβαρά. Κάλεσε τους διαδηλωτές «να πάρουν αποστάσεις από τους βίαιους κουκουλοφόρους», προειδοποιώντας ότι η αστυνομία δεν θα υποχωρήσει.

🚨🇦🇱 BREAKING: STUDENT PROTESTS CONTINUE FOR HOURS IN TIRANA AS DEMONSTRATORS DEMAND PM EDI RAMA’S RESIGNATION Student protesters remain on the streets of Tirana, Albania, refusing to back down as they demand the resignation of Prime Minister Edi Rama. #Albania #Tirana https://t.co/fFfxs27CbE — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) October 15, 2026

Ο πρωθυπουργός επρόκειτο να συναντηθεί με βουλευτές του κόμματός του σήμερα το πρωί, την ώρα που οι συλλογικότητες των διαδηλωτών του έστελναν «τελεσίγραφο» απαιτώντας την παραίτησή του πριν από τις 13:00, τοπική ώρα. Πριν ακόμη λήξει το τελεσίγραφο ωστόσο, είχαν αρχίσει οι συγκρούσεις.

Ο Ράμα ανάρτησε στη σελίδα του στο Facebook ένα βίντεο που τον δείχνει να επισκέπτεται ένα καμένο γραφείο, σε πανεπιστήμιο των Τιράνων. «Σήμερα, αυτά είναι τα ερείπια που άφησαν τα χέρια που δεν ανήκουν και δεν θα μπορούσαν να ανήκουν σε φοιτητές» είπε, επιρρίπτοντας την ευθύνη για τις ταραχές στην αντιπολίτευση.

«Ο καθένας φέρει ευθύνη απέναντι στον νόμο και εκείνοι που συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του χάους ασφαλώς θα πληρώσουν το τίμημα», πρόσθεσε.

Violent anti-government protests spread across Albania on Thursday as Prime Minister Edi Rama tried to calm tensions with an offer to meet with demonstrators https://t.co/NYOVy6VXcA https://t.co/exbU4Xp2Xy — Bloomberg (@business) October 15, 2026

Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στα Τίρανα επανέλαβε τις προηγούμενες εκκλήσεις της για αποκλιμάκωση, καταδικάζοντας σθεναρά «την κλιμάκωση της βίας» και την καταστροφή δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. «Η βία δεν έχει θέση στις δημοκρατίες», τόνισε, ζητώντας παράλληλα να ερευνηθούν οι καταγγελίες για χρήση υπερβολικής βίας από την αστυνομία.

Δείτε φωτογραφίες του Associated Press: