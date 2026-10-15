Περισσότερα από 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου θα διατεθούν συνολικά από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης των χωρών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), καθώς ορισμένα μέλη αποδεσμεύουν μεγαλύτερες ποσότητες από εκείνες που είχαν αρχικά υποσχεθεί.

Ο Οργανισμός ανακοίνωσε σήμερα ότι τα μέλη του δεσμεύτηκαν να επιταχύνουν τη διάθεση των εναπομεινάντων αποθεμάτων, δίνοντας προτεραιότητα στο ντίζελ. Πρόκειται για ποσότητες περίπου 100 εκατ. βαρελιών, στις οποίες περιλαμβάνονται πάνω από 20 εκατ. βαρέλια ντίζελ.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΟΕ και ανταποκρίνεται σε αίτημα που είχαν υποβάλει οι χώρες της G7 νωρίτερα τον Οκτώβριο.

Τον Μάρτιο, ο Οργανισμός είχε εγκρίνει την αποδέσμευση ποσότητας-ρεκόρ 400 εκατ. βαρελιών. Μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί περίπου 330 εκατ. βαρέλια, με ορισμένες χώρες να υπερβαίνουν τις αρχικές δεσμεύσεις τους.

Στόχος είναι η διάθεση των ποσοτήτων που απομένουν να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες κάθε χώρας.