Μια μέχρι σήμερα άγνωστη τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ Σαράα, αποκάλυψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι η παρέμβασή του συνέβαλε στον τερματισμό των βιαιοπραγιών κατά των Δρούζων το 2025.

«Τηλεφώνησα στον αλ Σαράα. Ήταν μια πολύ σύντομη συνομιλία, πολύ έντονη και η σφαγή σταμάτησε», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε προεκλογική συγκέντρωση με μέλη της κοινότητας των Δρούζων του Ισραήλ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο KAN.

Ο Νετανιάχου δεν προσδιόρισε την ημερομηνία της επικοινωνίας, άφησε όμως να εννοηθεί ότι έγινε τον Ιούλιο του 2025, κατά τη διάρκεια των αιματηρών συγκρούσεων στη νότια Συρία.

Είναι η πρώτη φορά που αναγνωρίζει δημόσια απευθείας συνομιλία με τον Σύρο ηγέτη, ο οποίος ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024. Η αποκάλυψη γίνεται ενώ ο Νετανιάχου πραγματοποιεί προεκλογική εκστρατεία για την επανεκλογή του.

Η αιματηρή εβδομάδα στη Σουέιντα

Η επαρχία Σουέιντα, όπου ζουν κυρίως Δρούζοι, βρέθηκε τον Ιούλιο του 2025 στο επίκεντρο συγκρούσεων που διήρκεσαν μία εβδομάδα. Οι μάχες διεξήχθησαν μεταξύ Δρούζων και σουνιτών Βεδουίνων, προς ενίσχυση των οποίων έσπευσαν κυβερνητικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σκοτώθηκαν περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους 789 Δρούζοι άμαχοι. Επιτροπή που συστάθηκε από τη συριακή κυβέρνηση κατέγραψε 1.760 θανάτους.

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, οι κυβερνητικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους κατηγορήθηκαν για εκτελέσεις αμάχων και άλλες ωμότητες.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί και η εύθραυστη εκεχειρία

Το Ισραήλ, στο οποίο ζουν περισσότεροι από 150.000 Δρούζοι, επενέβη βομβαρδίζοντας συριακές δυνάμεις, επικαλούμενο την προστασία της κοινότητας.

Στη συνέχεια, οι συριακές δυνάμεις αποσύρθηκαν από την πόλη της Σουέιντα και τμήμα της ομώνυμης επαρχίας, με μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός να παραμένει σε ισχύ. Έκτοτε, η Δαμασκός ανακοίνωσε ότι έχει αρχίσει να δικάζει υπόπτους για τα περιστατικά βίας.