Μια γυναίκα κατέρρευσε μετά το δημόσιο μαστίγωμά της για σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου στην επαρχία Άτσε της Ινδονησίας, όπου εφαρμόζεται ο ισλαμικός νόμος της Σαρία. Φωτογραφίες από το περιστατικό δείχνουν υγειονομικούς και αξιωματούχους να συγκεντρώνονται γύρω της, αμέσως μετά την τιμωρία της, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Μπάντα Άτσε, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, η οποία είναι η μοναδική στην Ινδονησία όπου εφαρμόζεται στην πράξη η Σαρία ως νομικό πλαίσιο. Δίπλα στη γυναίκα, ένας άνδρας λύγισε από τον πόνο μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε. Εκείνος τιμωρήθηκε για μοιχεία, αδίκημα που επίσης προβλέπεται από τον ισλαμικό νόμο στην περιοχή.

Οι δύο άνθρωποι συγκαταλέγονται στους οκτώ που καταδικάστηκαν από το ισλαμικό δικαστήριο της Μπάντα Άτσε, με τις ποινές να φτάνουν έως τις 100 βουρδουλιές για παραβιάσεις διαφορετικών διατάξεων της Σαρία.

Woman collapses after being caned for sex outside marriage in breach of Sharia law in Indonesia https://t.co/xQkAgEUccN https://t.co/3aMLYGuSwj — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 15, 2026

Οι τιμωρίες πραγματοποιήθηκαν σε δημόσια εξέδρα, μπροστά σε μικρό πλήθος θεατών. Οι υπεύθυνοι του μαστιγώματος γνωστοί ως «algojos», χρησιμοποιούν ραβδιά από μπαστούνι ρατάν για να χτυπούν τους καταδικασθέντες, υπό την επίβλεψη αξιωματούχων του ισλαμικού δικαστηρίου.

Ποιες πράξεις τιμωρούνται με μαστίγωμα

Στην επαρχία Άτσε, το μαστίγωμα προβλέπεται για μια σειρά παραβάσεων, μεταξύ των οποίων ο τζόγος, η κατανάλωση αλκοόλ, οι ομοφυλοφιλικές πράξεις και οι σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου. Η δημόσια εκτέλεση των ποινών αποσκοπεί όχι μόνο στην πρόκληση σωματικού πόνου, αλλά και στον εξευτελισμό των τιμωρούμενων.

Δεν είναι ασυνήθιστο οι καταδικασθέντες να χάνουν τις αισθήσεις τους μετά τα χτυπήματα και να απομακρύνονται με φορεία. Οι τιμωρίες πραγματοποιούνται συχνά έξω από τζαμιά ή σε πλατείες, ενώ θεατές καταγράφουν τα περιστατικά με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Οι αντιδράσεις των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η πρακτική έχει επανειλημμένα προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι το μαστίγωμα παραβιάζει το Σύνταγμα της Ινδονησίας και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, χαρακτηρίζοντάς το σκληρή και εξευτελιστική τιμωρία που μπορεί να ισοδυναμεί με βασανιστήριο.

Από την πλευρά τους, τοπικοί αξιωματούχοι υπερασπίζονται την εφαρμογή του μέτρου, υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί αποτρεπτικά και αποτελεί μέρος της ταυτότητας της επαρχίας. Η πρακτική έχει επίσης σημαντική υποστήριξη στον κυρίως μουσουλμανικό πληθυσμό της Άτσε.

Η εφαρμογή της Σαρία ξεκίνησε στην περιοχή το 2002, αφού η επαρχία απέκτησε ειδικό καθεστώς αυτονομίας. Στόχος της κεντρικής κυβέρνησης ήταν, μεταξύ άλλων, να συμβάλει στον τερματισμό μιας μακροχρόνιας αυτονομιστικής εξέγερσης.

Οι διατάξεις που ακολούθησαν περιλάμβαναν περιορισμούς στη μοναχική παρουσία ατόμων διαφορετικού φύλου που δεν είναι παντρεμένα μεταξύ τους ή συγγενείς, καθώς και ποινές για μοιχεία και άλλες σεξουαλικές πράξεις.