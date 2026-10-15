Αναστάτωση προκάλεσε στη Λεμεσό ένας μεθυσμένος οδηγός, καθώς έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, πήρε σβάρνα πασσαλάκια στο πεζοδρόμιο και, χωρίς τον έναν τροχό του οχήματός του, επιχείρησε να διαφύγει.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από τραπεζικό κατάστημα επί της οδού Γλάδστωνος, όπως έγραψε η ιστοσελίδα cyprustimes.com.

Ο οδηγός του μαύρου τζιπ προσέκρουσε σε λευκό όχημα που ήταν σταθμευμένο στο σημείο, προκαλώντας του σημαντικές ζημιές, ενώ παρέσυρε και πασσαλάκια. Κι όμως… σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, επιχειρούσε να απομακρυνθεί, αγνοώντας μάλλον ότι ο μπροστινός του τροχός είχε γίνει… καπνός!

@cyprus_times_network Τροχαίο από τα… λίγα στο κέντρο της Λεμεσού! Οδηγούσε μεθυσμένος, χτύπησε σταθμευμένο όχημα, απέκοψε πασσαλάκια και… επέμενε να βάλει μπρος και να φύγει μόνο, που δεν είχε τροχό! ♬ original sound – cyprus_times_network – cyprus_times_network

Αυτόπτες μάρτυρες εξέφρασαν την άποψη ότι ο οδηγός του οχήματος ήταν μεθυσμένος, κάτι που επιβεβαίωσε και το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε στη συνέχεια. Η μέτρηση έδειξε 66 mg, έναντι 22 mg που είναι το επιτρεπόμενο από τον νόμο όριο.

Ο οδηγός του οχήματος που προκάλεσε το τροχαίο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου, καθώς η υπόθεση καταχωρίστηκε για εκδίκαση.