Από το δωμάτιό του στην πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης άρχισε να εργάζεται ξανά ο πάπας Λέων ΙΔ΄, δύο ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση καρκινικού όγκου από τον δεξιό πνεύμονα. Το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν περιγράφει ομαλή ανάρρωση, ενώ εκκρεμούν αποτελέσματα εξετάσεων που θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα της θεραπείας του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, οι εξετάσεις ρουτίνας έδειξαν φυσιολογικές τιμές και η ακτινογραφία θώρακος επιβεβαίωσε την καλή αποκατάσταση του πνεύμονα που χειρουργήθηκε.

«Η μετεγχειρητική πορεία εξελίσσεται ομαλά», αναφέρουν οι γιατροί του, Λουίτζι Καρμπόνε και Στέφανο Μαργκαριτόρα. Ο 71χρονος ποντίφικας μπορεί πλέον να πραγματοποιεί μόνος του τις καθημερινές του δραστηριότητες, ενώ συνεχίζει φυσιοθεραπεία με ασκήσεις κινητικότητας και αναπνευστικής αποκατάστασης.

Συνάντηση με συνεργάτη του και επιστροφή στα καθήκοντα

Παρά τη νοσηλεία, ο πάπας έχει αρχίσει να ασχολείται και πάλι με διοικητικές υποθέσεις της Αγίας Έδρας.

Σύμφωνα με το Associated Press, την Πέμπτη συναντήθηκε με τον αρχιεπίσκοπο Πάολο Ρουντέλι, στενό συνεργάτη του στο Βατικανό. Παράλληλα, συλλειτούργησε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σε παρεκκλήσι κοντά στο δωμάτιό του.

Οι εξετάσεις που θα καθορίσουν την επόμενη θεραπεία

Ο Λέων ΙΔ΄ χειρουργήθηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, με τους γιατρούς να αφαιρούν τον κάτω λοβό του δεξιού πνεύμονα. Η επέμβαση διήρκεσε περίπου 90 λεπτά και πραγματοποιήθηκε με βιντεοϋποβοηθούμενη χειρουργική τεχνική.

Η ιστολογική εξέταση κατά τη διάρκεια του χειρουργείου επιβεβαίωσε ότι ο όγκος ήταν αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα.

Η ιατρική ομάδα αναμένει πρόσθετα αποτελέσματα, ώστε να αξιολογήσει πληρέστερα τη νόσο και να αποφασίσει εάν απαιτείται περαιτέρω θεραπεία. Το οριστικό παθολογοανατομικό στάδιο δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Ο ίδιος ο πάπας είχε ενημερώσει τους πιστούς για την επικείμενη επέμβαση κατά την κυριακάτικη προσευχή της 11ης Οκτωβρίου, εξηγώντας ότι σε εξετάσεις είχε εντοπιστεί ένα μικρό, εντοπισμένο οζίδιο στον πνεύμονά του.

Ανοιχτό το ζήτημα της περιοδείας στη Νότια Αμερική

Η ανάρρωση στρέφει την προσοχή και στο πρόγραμμα των επόμενων εβδομάδων. Ο ποντίφικας έχει προγραμματίσει περιοδεία στη Νότια Αμερική από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου, με επισκέψεις στο Περού, την Ουρουγουάη και την Αργεντινή.

Μέχρι στιγμής, το Βατικανό δεν έχει ανακοινώσει αλλαγές στο ταξίδι.

Οι προγραμματισμένες ακροάσεις του έχουν ακυρωθεί έως τις 20 Οκτωβρίου, ενώ η αρχική εκτίμηση των γιατρών προέβλεπε νοσηλεία περίπου μίας εβδομάδας.