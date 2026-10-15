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Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από δέκα τραυματίστηκαν σε πυραυλική επίθεση των Χούθι με στόχο το προεδρικό μέγαρο στο Άντεν στη νότια Υεμένη, δήλωσαν σε Reuters και Γαλλικό Πρακτορείο στρατιωτικές και κυβερνητικές πηγές της Υεμένης.

Οι φιλοϊρανοί μαχητές ανακοίνωσαν προηγουμένως ότι έπληξαν το «αρχηγείο των σαουδαραβικών στρατιωτικών επιχειρήσεων» μέσα στο μέγαρο Αλ-Μαασίκ, όπου εδρεύει η κυβέρνηση που υποστηρίζεται από το Ριάντ. Το πλήγμα, είπαν, εντασσόταν σε πολιτική στοχεύσεως σαουδαραβικών ενισχύσεων.

Δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι τόνισαν στο Reuters ότι ο πρωθυπουργός και υπουργοί της κυβέρνησης της Υεμένης που βρίσκονταν τη στιγμή της επίθεσης μέσα στο προεδρικό μέγαρο δεν τραυματίστηκαν.

Τρεις μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι άκουσαν δυνατές εκρήξεις στην περιοχή γύρω από το μέγαρο.

Παράλληλα οι κυβερνητικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι οι Χούθι έπληξαν και την πόλη Μαρίμπ, η οποία ελέγχεται από την κυβέρνηση, σε μια πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή της κεντρικής Υεμένης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Οι τρομοκρατικές πολιτοφυλακές των Χούθι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους στην πυκνοκατοικημένη πόλη Μαρίμπ», ανακοίνωσαν οι κυβερνητικές δυνάμεις στο X.