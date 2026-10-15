Οι πράσινες κουκκίδες κινούνταν στον βυθό και ένα χταπόδι άρχισε να τις κυνηγά, θυμίζοντας γάτα που έχει εντοπίσει ένα ακαταμάχητο παιχνίδι. Το στιγμιότυπο κατέγραψε η ομάδα του Ocean Exploration Trust, σε βάθος 323 μέτρων, κατά την εξερεύνηση του θαλάσσιου καταφυγίου Παπαχαναουμοκουάκεα, στη Χαβάη.

Το καμουφλαρισμένο χταπόδι εντοπίστηκε στο νοτιοδυτικό άκρο της υποθαλάσσιας τράπεζας St. Rogatien. Όταν εμφανίστηκαν στον πυθμένα οι πράσινες φωτεινές κουκκίδες από τα λέιζερ του τηλεκατευθυνόμενου υποβρύχιου οχήματος Hercules, άρχισε να τις ακολουθεί και να ορμά προς το μέρος τους.

Τα λέιζερ χρησιμοποιούνται ως σημεία αναφοράς για τη μέτρηση μεγεθών στις υποβρύχιες εικόνες. Στη συγκεκριμένη συνάντηση, όμως, τράβηξαν την προσοχή ενός ιδιαίτερα περίεργου κατοίκου του βυθού.

Από το κυνηγητό στις αλλαγές χρώματος

Η ερευνητική ομάδα παρομοίασε τη συμπεριφορά του με τη γατίσια περιέργεια, επισημαίνοντας ότι προσφέρει ενδείξεις για τις οπτικές ικανότητες των χταποδιών που ζουν σε αυτά τα βάθη της ζώνης του λυκόφωτος, σε σύγκριση με συγγενικά τους είδη στα αβυσσαλέα βάθη.

Λίγο παρακάτω, στα 320 μέτρα, ένα άλλο χταπόδι έδωσε στους εξερευνητές την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εντυπωσιακές αλλαγές της εμφάνισής του.

Τα χταπόδια διαθέτουν χρωματοφόρα, εξειδικευμένα κύτταρα που περιέχουν χρωστικές και τους επιτρέπουν να αλλάζουν χρώμα, είτε για να καμουφλάρονται είτε για να ξεχωρίζουν από το περιβάλλον τους.

Ένας κρυμμένος ένοικος και ένα χταπόδι με κίτρινα μάτια

Στα 318 μέτρα, βορειοδυτικά του Λάλο, η ομάδα εντόπισε ένα ακόμη χταπόδι κρυμμένο σε τρύπα στο ίζημα. Από το προστατευμένο καταφύγιό του ξεδίπλωσε τους βραχίονές του μπροστά στις κάμερες των υποβρύχιων οχημάτων. Χωρίς οστά, τα χταπόδια μπορούν να χωρούν σε στενά ανοίγματα και να βρίσκουν εκεί προστασία από θηρευτές.

Η περιήγηση περιλάμβανε και μια συνάντηση στα 376 μέτρα με χταπόδι του γένους Pteroctopus, που ξεχώριζε για το σκούρο πορτοκαλί χρώμα, τα στρογγυλά κίτρινα μάτια και την ανάγλυφη υφή του κεφαλιού του.

Οι καταγραφές έγιναν στο πλαίσιο της αποστολής NA182 του Ocean Exploration Trust στα νησιά της Χαβάης, με χρηματοδότηση από το NOAA Ocean Exploration, μέσω του συνεργατικού ινστιτούτου του για την εξερεύνηση των ωκεανών.