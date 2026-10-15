Ένα τηλεφώνημα σε συνάδελφο, μηνύματα με εικόνες όπλου και η αναφορά ότι αυτό είχε μπλοκάρει οδήγησαν τις αρχές στα ίχνη ενός 19χρονου στο Ιλινόις, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε επίθεση με πυροβολισμούς σε ινδουιστικό ναό κοντά στο Σικάγο.

Ο ελληνοαμερικανός Αλέξανδρος Παποράκης, κάτοικος του Παλατάιν, εμφανίστηκε την Τετάρτη ενώπιον δικαστηρίου, αντιμετωπίζοντας μία κατηγορία για τρομοκρατική απειλή και μία για παράνομη κατοχή όπλου. Η δεύτερη αφορά τουφέκι με κάννη μικρότερη από το νόμιμο όριο.

An 8-page document titled "Why I fought: Aurora Shooter’s Manifesto," recovered this week from Alexandros Paporakis, 19, of Palatine, Illinois. He wrote the city and the role into the title before he acted. Prosecutors say Paporakis drove to a Hindu temple in Aurora Sunday with a rifle, body armor and hundreds of rounds. The gun jammed. A coworker called 911. — IredcapI (@IredcapI) October 15, 2026

Τα μηνύματα που κινητοποίησαν τους συναδέλφους του

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο 19χρονος είχε πει το Σάββατο σε εργαζόμενο ότι σχεδίαζε «αυτό» σε ινδουιστικό ναό στην περιοχή της Ορόρα, προσθέτοντας ότι η Κυριακή «θα ήταν μια ξεχωριστή ημέρα».

Την επόμενη ημέρα φέρεται να τηλεφώνησε σε συνάδελφό του και να του είπε ότι το όπλο του είχε μπλοκάρει. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι έστειλε επίσης υλικό που έδειχνε ένα τουφέκι τύπου AR, την αποτυχία του όπλου να πυροβολήσει όταν πατούσε τη σκανδάλη, καθώς και φωτογραφία του ίδιου με τακτικό γιλέκο.

Ο συνάδελφος και ακόμη ένας εργαζόμενος στο εστιατόριο Taco Bell, όπου δούλευε ο Παποράκης, ειδοποίησαν την αστυνομία την Κυριακή.

Όπλο, εκατοντάδες φυσίγγια και μανιφέστο μίσους

Κατά την έρευνα στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν τουφέκι, γεμάτους γεμιστήρες, εκατοντάδες φυσίγγια και αλεξίσφαιρη προστασία, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Παλατάιν, Γουίλιαμ Νορντ.

Αστυνομικοί και πράκτορες του FBI εξέτασαν ηλεκτρονικές συσκευές και επικοινωνίες του κατηγορουμένου, εντοπίζοντας, σύμφωνα με τις αρχές, μανιφέστο στο οποίο αυτοπροσδιοριζόταν ως υποστηρικτής της λευκής υπεροχής και εξέφραζε μίσος για μη λευκούς ανθρώπους.

Ο Νορντ ανέφερε ότι το κείμενο περιείχε εξτρεμιστικές θέσεις, αναφορές σε μαζικές δολοφονίες και στην επιθυμία του συντάκτη να πραγματοποιήσει επίθεση με πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με το δεύτερο δημοσίευμα που περιγράφει τη δικογραφία, το έγγραφο ήταν οκτασέλιδο και περιείχε ρατσιστικές αναφορές σε ανθρώπους ινδικής καταγωγής, Εβραίους και Αφροαμερικανούς. Συνάδελφοί του κατέθεσαν, κατά τους εισαγγελείς, ότι εξέφραζε αντίστοιχες απόψεις και στον χώρο εργασίας.

Παραμένει υπό κράτηση

Το δικαστήριο διέταξε την παραμονή του 19χρονου υπό κράτηση, με την επόμενη ακρόαση να έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου.

Ο βουλευτής Ράτζα Κρισναμούρθι δήλωσε «τρομοκρατημένος» από την υπόθεση. «Κάθε Αμερικανός αξίζει να ζει και να ασκεί τη θρησκεία του χωρίς φόβο, και πρέπει να σταθούμε ενωμένοι απέναντι στο μίσος σε όλες του τις μορφές», ανέφερε σε ανάρτησή του.