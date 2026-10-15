Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να εξαπολύει βαριές κατηγορίες κατά της Ουάσινγκτον. Ο Πεζεσκιάν κατήγγειλε ανοιχτά τις ΗΠΑ ότι επιχειρούν να πυροδοτήσουν κύμα λαϊκής οργής και να προκαλέσουν ευρείες διαδηλώσεις στο εσωτερικό της χώρας, αξιοποιώντας τον ασφυκτικό ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει.

Όπως τόνισε ο Ιρανός ηγέτης, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιο επικίνδυνη και δύσκολη κατάσταση των τελευταίων δεκαετιών, η οποία ξεπερνά κάθε προηγούμενο από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή φτάνει πλέον σε οριακό σημείο, καθώς οι οικονομικές και στρατιωτικές πιέσεις των Αμερικανών δοκιμάζουν σκληρά τις αντοχές της Τεχεράνης.

Από την έναρξη του πολέμου που πυροδοτήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από τις ισραηλοαμερικανικές αεροπορικές επιδρομές που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, το Ιράν έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ. Σε απάντηση, οι ΗΠΑ επέβαλαν αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων τον Απρίλιο.



«Στα 48 χρόνια από την Επανάσταση, δεν έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ αποκλεισμό, πόλεμο και δυσκολίες τόσο έντονες όσο αυτές που αντιμετωπίζουμε σήμερα», δήλωσε ο Ιρανός ηγέτης σε ομιλία που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.



Σύμφωνα με τον Πεζεσκιάν, οι ΗΠΑ κάνουν ό,τι μπορούν για να «ωθήσουν τον πληθυσμό σε δυσαρέσκεια και δυσκολίες, προκειμένου στη συνέχεια να προκαλέσουν την εμφάνιση κοινωνικής αναταραχής και έτσι να επιτύχουν τους δυσοίωνους στόχους τους».



Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν αναταραχές στο εσωτερικό της χώρας.



Το καθεστώς είχε προηγουμένως κατηγορήσει τους ορκισμένους εχθρούς του ότι βρίσκονται πίσω από το κίνημα διαμαρτυρίας του Ιανουαρίου. Και έκτοτε έχει εκτελέσει πολλούς ανθρώπους που κατηγορούνται για συνεργασία με αυτές τις δύο χώρες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.