Η επιδείνωση της ασφάλειας στη Σαουδική Αραβία οδηγεί σε αναβολή τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη του Κόλπου, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου στο Ριάντ.

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι και το κλειστό διεθνές αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας δημιουργούν ανησυχίες για τις μετακινήσεις των αντιπροσωπειών.

Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου επικαλέστηκε τις απειλές των Χούθι κατά του βασιλείου και την παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας του Διεθνούς Αεροδρομίου «King Khalid», ανακοινώνοντας την αναβολή.

Από την πλευρά της, η ΕΕ δεν προσδιόρισε τον λόγο, σημειώνοντας ότι νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί «εν ευθέτω χρόνω».

Η σύνοδος αλληλεγγύης προσέκρουσε στην ανασφάλεια

Η συνάντηση αποσκοπούσε, μεταξύ άλλων, στην έκφραση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς τη Σαουδική Αραβία και τα κράτη του Κόλπου εν μέσω του πολέμου. Η αναβολή της αποτελεί νέο πλήγμα στην προσπάθεια του βασιλείου να φιλοξενεί διεθνείς διοργανώσεις παρά την κλιμάκωση της σύγκρουσης με τους Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του ΣΚΑΪ, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν στις επιθέσεις του περασμένου Σαββατοκύριακου στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Την ευθύνη ανέλαβαν οι Χούθι.

Το αεροδρόμιο, στο οποίο θα προσγειώνονταν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι για τη σύνοδο, παραμένει κλειστό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να αποδίδει «μεγάλη στρατηγική σημασία» στις σχέσεις με την περιοχή του Κόλπου και παραμένει προσηλωμένη στην εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης.