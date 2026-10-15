Ένα εμβληματικό τοπόσημο της Νέας Υόρκης, το διάσημο ξενοδοχείο «Plaza» στο κέντρο του Μανχάταν ανακοινώθηκε πως πρόκειται να κλείσει για αρκετά χρόνια προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής και αποκατάστασης της ιστορικής του πρόσοψης.

Το ιστορικό ξενοδοχείο που βρίσκεται στο νούμερο 768 της περίφημης «Fifth Avenue», και έχει γράψει πίσω του μια ιστορία 119 χρόνων , θα κλείσει για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, αρχής γενομένης από τον επόμενο Ιανουάριο προκειμένου να αποκαταστήσει την πρόσοψη ορόσημο του κτιρίου των δεκαοχτώ ορόφων, σύμφωνα με την «Fairmont Hotels and Resorts», που είναι και ο φορέας εκμετάλλευσης του «Plaza».

«Η πολυπλοκότητα των εργασιών στην πρόσοψη του κτιρίου θα απαιτήσει λεπτομερή σχεδιασμό και συντονισμό, καθώς και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ιστορικής διατήρησης», αναφέρει η «Fairmont Hotels and Resorts» στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Το ξενοδοχείο «Plaza», στο οποίο διαθέτουν διαμερίσματα και έλληνες εφοπλιστές και επιχειρηματίες, άνοιξε τις πόρτες του το 1907, και έχει διατηρήσει μέχρι σήμερα μια μοναδική θέση στην ιστορία της Νέας Υόρκης, λόγω του αναγνωρισμένου αρχιτεκτονικού του χαρακτήρα.

Υπήρξε επίσης ένα από τα κτίρια που έχουν κινηματογραφηθεί και αναφερθεί πιο συχνά στην ποπ κουλτούρα, με μία από τις πιο διάσημες εμφανίσεις του να είναι στην επιτυχημένη ταινία του 1992, «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη», στην οποία ο Kevin McAllister, τον οποίο υποδύεται ο Macaulay Culkin, εισέρχεται και διαμένει στο ξενοδοχείο χάριν της πιστωτικής κάρτας του πατέρα του. Μια ταινία στην οποία ρόλο guest είχε και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.