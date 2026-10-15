Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα υπάρξει ζωντανή μετάδοση της εκτέλεσης του άνδρα που σκότωσε Αμερικανούς στρατιώτες, κάτι που είχε προκαλέσει οργή στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

«Θα εκτελεστεί, όπως έχει προγραμματιστεί, από εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά αυτό το γεγονός δεν θα μεταδοθεί ζωντανά», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.

Πρόσθεσε ότι τα άμεσα μέλη των οικογενειών των θυμάτων της επίθεσης του άνδρα θα μπορούν να την παρακολουθήσουν από κοντά, εφόσον το επιθυμούν.

Ο Νιντάλ Χασάν, 56 ετών, αναμένεται να εκτελεστεί δια τουφεκισμού στις 3 Δεκεμβρίου σε βάση του Τέξας όπου το 2009 είχε σκοτώσει 13 ανθρώπους.

Η ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ την περασμένη εβδομάδα περί ζωντανής μετάδοσης της εκτέλεσης του προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, μεταξύ των οποίων θρησκευτικών ηγετών, διεθνών παρατηρητών αλλά και πολλών Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο.