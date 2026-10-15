Τα έσοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσίας από τους φόρους επί του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα πέμπτο των συνολικών κρατικών εσόδων, αναμένεται να αυξηθούν κατά 10% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, φτάνοντας το 1 τρισεκατομμύριο ρούβλια (11,97 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Τα φορολογικά έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν αυτό το μήνα σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, κυρίως λόγω των τριμηνιαίων καταβολών του πρόσθετου φόρου επί των κερδών από την παραγωγή πετρελαίου. Εξαιρουμένου του φόρου αυτού, τα έσοδα του Οκτωβρίου αναμένεται να υπερβούν τα επίπεδα του Σεπτεμβρίου κατά περίπου 164 δισεκατομμύρια ρούβλια, ή 36%.



Οι υπολογισμοί του Reuters βασίζονται σε στοιχεία για την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, τον όγκο διύλισης και τις προμήθειες στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.



Η Ρωσία, ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της στρατιωτικής της εκστρατείας στην Ουκρανία.



Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διαταράσσει τον εφοδιασμό. Ωστόσο, η θετική επίδραση των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου θα αντισταθμιστεί εν μέρει από μια εκτιμώμενη μείωση της παραγωγής κατά 5% το τρίτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.



Ο προϋπολογισμός της Ρωσίας για το 2026 βασίζεται σε έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο ύψους 8,918 τρισεκατομμυρίων ρούβλιων, από συνολικά έσοδα 40,283 τρισεκατομμυρίων ρούβλιων.



Σύμφωνα με την εκτίμηση του Reuters, τα συνολικά έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026 αναμένεται να φθάσουν τα 6,45 τρισεκατομμύρια ρούβλια, σημειώνοντας μείωση 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.