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Βιβλικών διαστάσεων είναι η καταστροφή που άφησε πίσω της η θεομηνία στην Κωνσταντινούπολη, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές μετέτρεψαν τους δρόμους σε φουσκωμένους χείμαρρους. Ο εφιάλτης αφήνει πίσω του τρεις νεκρούς και τέσσερις αγνοούμενους, ενώ δεκάδες πολίτες απεγκλωβίστηκαν την τελευταία στιγμή μέσα από πλημμυρισμένα σπίτια και καταστήματα.

Η τοπική νομαρχία επιβεβαίωσε τον εντοπισμό σορού άνδρα κοντά στο πάρκο Σανταμπάτ στην περιοχή Κιαάτχανε, με τις αρχές να διεξάγουν έρευνες για την ταυτοποίησή του. Την ίδια ώρα, η είδηση για τον θάνατο ενός 14χρονου παιδιού στο Φατίχ, το οποίο υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία, προκαλεί σοκ.

Παράλληλα, ένας 34χρονος έχασε τη ζωή του στο Σαριγέρ, όταν στην προσπάθειά του να διασχίσει έναν ορμητικό δρόμο παρασύρθηκε, έπεσε και τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι.

Οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, ενώ οι ζημιές στις υποδομές της πόλης είναι τεράστιες, αφήνοντας ολόκληρες συνοικίες αποκλεισμένες.

Στο Σαριγέρ ακινητοποιήθηκαν οχήματα, ενώ εργαζόμενοι σε εργοστάσιο σκυροδέματος απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια εκσκαφέα.

Στη Χηλή υπερχείλισε ποταμός, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες, ενώ στο Μπέικοζ κατακλύστηκαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στο Μπεσίκτας κατέρρευσε τοίχος αντιστήριξης.

Η κακοκαιρία προκάλεσε διακοπές της κυκλοφορίας και ζημιές σε δημόσιες υποδομές. Στο Γενίμποσνα πλημμύρισε σταθμός του μετρό και στο Μπάγτζιλαρ υπόγειο δημοτικού σχολείου.

Δρόμοι παρέμειναν κλειστοί στο Κεμέρμπουργκαζ και σε άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Νουρί Ασλάν, στο Μπέικοζ καταγράφηκαν έως 273,1 κιλά βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο, στο Σαριγέρ 208,1 και στο Εγιούπσουλταν 202,8.

Ο νομάρχης Νταβούτ Γκιουλ ανακοίνωσε ότι θα καταγραφούν οι ζημιές και θα παρασχεθεί κρατική βοήθεια στους πληγέντες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.