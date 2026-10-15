Βιβλικών διαστάσεων είναι η καταστροφή που άφησε πίσω της η θεομηνία στην Κωνσταντινούπολη, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές μετέτρεψαν τους δρόμους σε φουσκωμένους χείμαρρους. Ο εφιάλτης αφήνει πίσω του τρεις νεκρούς και τέσσερις αγνοούμενους, ενώ δεκάδες πολίτες απεγκλωβίστηκαν την τελευταία στιγμή μέσα από πλημμυρισμένα σπίτια και καταστήματα.

Η τοπική νομαρχία επιβεβαίωσε τον εντοπισμό σορού άνδρα κοντά στο πάρκο Σανταμπάτ στην περιοχή Κιαάτχανε, με τις αρχές να διεξάγουν έρευνες για την ταυτοποίησή του. Την ίδια ώρα, η είδηση για τον θάνατο ενός 14χρονου παιδιού στο Φατίχ, το οποίο υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία, προκαλεί σοκ.

İstanbul, Sütlüce’de bir vatandaşın çektiği görüntüler: https://t.co/BOb1GOqLEd — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) October 14, 2026

Παράλληλα, ένας 34χρονος έχασε τη ζωή του στο Σαριγέρ, όταν στην προσπάθειά του να διασχίσει έναν ορμητικό δρόμο παρασύρθηκε, έπεσε και τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι.



Οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, ενώ οι ζημιές στις υποδομές της πόλης είναι τεράστιες, αφήνοντας ολόκληρες συνοικίες αποκλεισμένες.

İstanbul Başakşehir Olimpiyat stadı önünde son durum. https://t.co/vMi1lRAIFo — Türkiye Times (@turkiyetimescom) October 14, 2026

Στο Σαριγέρ ακινητοποιήθηκαν οχήματα, ενώ εργαζόμενοι σε εργοστάσιο σκυροδέματος απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια εκσκαφέα.



Στη Χηλή υπερχείλισε ποταμός, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες, ενώ στο Μπέικοζ κατακλύστηκαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στο Μπεσίκτας κατέρρευσε τοίχος αντιστήριξης.

Sel çatıları aştı, şelale gibi döküldü… İstanbul Sarıyer’de selin geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı. https://t.co/2nsIx6dtfX — TRT HABER (@trthaber) October 15, 2026

Η κακοκαιρία προκάλεσε διακοπές της κυκλοφορίας και ζημιές σε δημόσιες υποδομές. Στο Γενίμποσνα πλημμύρισε σταθμός του μετρό και στο Μπάγτζιλαρ υπόγειο δημοτικού σχολείου.



Δρόμοι παρέμειναν κλειστοί στο Κεμέρμπουργκαζ και σε άλλες περιοχές.

🇹🇷 A ROAD in Istanbul, Turkey, literally SPLIT IN TWO after the rain 💀 Police blocked the boulevard so cars wouldn’t fall in, and crews showed up with an excavator while traffic locked up across the city. Schools are closed tomorrow. The governor is telling people to stay home. Writer: Lucas https://t.co/1aRiLPfe2f — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 15, 2026

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Νουρί Ασλάν, στο Μπέικοζ καταγράφηκαν έως 273,1 κιλά βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο, στο Σαριγέρ 208,1 και στο Εγιούπσουλταν 202,8.

🚨#Istanbul roads collapse, traffic hits 90% as #flooding continues 📹A huge sinkhole has formed in front of the Eyüp Sultan Municipality building. 📌Police closed off the damaged section of Eyüp Sultan Boulevard to keep vehicles from falling into the hole, and crews worked with an excavator. Traffic locked up, and commuters struggled to get home. The Istanbul Governor’s Office later said in-person education would be suspended across the province. https://t.co/2LaeBtps5n — ⚡️🌎 Sarwar 🌐⚡️ (@ferozwala) October 14, 2026

Ο νομάρχης Νταβούτ Γκιουλ ανακοίνωσε ότι θα καταγραφούν οι ζημιές και θα παρασχεθεί κρατική βοήθεια στους πληγέντες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.