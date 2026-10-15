Βίντεο από την ομιλία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στον ιστορικό χώρο της Πνύκας επέλεξε να προβάλει μέσω Instagram η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αναδημοσιεύοντας στο story της σχετικό υλικό που είχε αναρτήσει η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση αποτελεί μέρος μιας αλυσίδας δημοσιεύσεων που ξεκίνησε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον ίδιο τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, προτού αναπαραχθεί από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην ελληνική πρωτεύουσα και καταλήξει στον προσωπικό λογαριασμό της Γκιλφόιλ.

Το οπτικοακουστικό υλικό έχει δημιουργηθεί με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, συνδυάζοντας συμβολισμούς από την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό με το μήνυμα που θέλησε να μεταφέρει ο Ρούμπιο. Κεντρικό σημείο της παρέμβασής του είναι η ανάγκη οι Ηνωμένες Πολιτείες να επανασυνδεθούν με τις θεμελιώδεις αξίες που διαμόρφωσαν την ταυτότητά τους.

«Μαζί πρέπει να ανακαλύψουμε εκ νέου το αμερικανικό πνεύμα», ήταν το μήνυμα που συνόδευε την αρχική ανάρτηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών. Τη συγκεκριμένη δημοσίευση επέλεξε να αναδείξει και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, κοινοποιώντας το βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.