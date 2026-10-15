Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, αναμένεται να βρεθούν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου στις ΗΠΑ, προκειμένου να απαντήσουν σε νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται για συνωμοσία με στόχο τον βασανισμό πολιτικών αντιπάλων. Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για τη μεταχείριση αντιφρονούντων στη Βενεζουέλα και προσθέτει νέα στοιχεία στη δικαστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη εις βάρος του πρώην προέδρου και της συζύγου του.

Οι επιπρόσθετες κατηγορίες, που απαγγέλθηκαν την περασμένη Πέμπτη, διευρύνουν σημαντικά την ποινική υπόθεση εις βάρος του 63χρονου Μαδούρο και της 70χρονης Φλόρες. Έχουν δηλώσει προηγουμένως ότι είναι αθώοι σε κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες καταχράστηκαν την εξουσία τους προκειμένου να βοηθήσουν λαθρεμπόρους ναρκωτικών να μεταφέρουν κοκαΐνη. Οι δικηγόροι τους λένε ότι αρνούνται και τις κατηγορίες περί βασανιστηρίων.

Ο Μαδούρο και η Φλόρες, που συνελήφθησαν από στρατιώτες των ΗΠΑ στην έφοδο που διέταξε τον Ιανουάριο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και ακολούθως μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη, αναμένεται να ερωτηθούν σχετικά με τις κατηγορίες περί βασανιστηρίων στην ακρόαση που θα ξεκινήσει στις 11:00 ώρα Νέας Υόρκης (18:00 ώρα Ελλάδας) ενώπιον του δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Οι εισαγγελείς από κοινού με το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν λένε πως ο Μαδούρο έδωσε οδηγίες σε αξιωματούχους να υποβάλουν σε βασανιστήρια πολιτικούς της αντιπολίτευσης και στρατιωτικό προσωπικό που κατηγορούνταν ότι συνωμότησαν εναντίον του προκειμένου να διατηρήσει την εξουσία στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Σε ένα περιστατικό που αναφέρεται στο κατηγορητήριο, ο Μαδούρο έδωσε οδηγίες το 2014 σε αξιωματούχους να απαγάγουν μέλη του στρατιωτικού προσωπικού προκειμένου να αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενους διαφωνούντες, και είπε σε αξιωματούχους να τους «στύψουν σκληρότερα» όταν ορισμένοι από αυτούς δεν υποχώρησαν.

Η Φλόρες συμφώνησε με το σχέδιο στη συνάντηση και απέρριψε ένα εναλλακτικό σχέδιο που είχε προταθεί για την απόσπαση πληροφοριών με εισχώρηση στις τάξεις του στρατού, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Ο Μαδούρο και η Φλόρες δεν κατηγορούνται ότι διενέργησαν προσωπικά πράξεις βασανιστηρίων. Στη δίκη τους που αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Ιουνίου 2027, αντιμετωπίζουν ελάχιστη ποινή κάθειρξης 50 ετών εφόσον κριθούν ένοχοι για όλες τις κατηγορίες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.