Σαν σήμερα το 1970, η δικτατορία των Συνταγματαρχών επιβάλλει υγειονομική καραντίνα στον Πειραιά, φοβούμενο για εξάπλωση της επιδημίας χολέρας που έχει ξεσπάσει στην Τουρκία.

Η επιδημία έχει εμφανιστεί στις 13 Οκτωβρίου στη συνοικία Σαγμαλτζιλάρ της Κωνσταντινούπολης, μια φτωχή περιοχή με εκτεταμένη αυθαίρετη δόμηση και σοβαρές ελλείψεις σε ύδρευση και αποχέτευση. Η ανάμειξη λυμάτων με το νερό που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι συμβάλλει στην εξάπλωση της χολέρας, η οποία σύντομα φτάνει και στις γειτονικές περιοχές Εσενλέρ και Τασλίταρλα

Στις 19 Οκτωβρίου το κρουαζιερόπλοιο «Στέλα Οσεάνις» καταπλέει στον Πειραιά. Οι υγειονομικές αρχές διαπιστώνουν ότι 109 επιβάτες δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της χολέρας, έτσι τους υποβάλλουν σε υποχρεωτικό εμβολιασμό και τους μεταφέρουν σε ξενοδοχείο στο Παλαιό Φάληρο, όπου παραμένουν σε καραντίνα για επτά ημέρες.

Στις 21 Οκτωβρίου 1970, δύο ημέρες αργότερα, κλείνουν τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία, διακόπτονται ακτοπλοϊκές συνδέσεις και ενισχύονται οι υγειονομικοί έλεγχοι στα αεροδρόμια.

Παράλληλα, εφαρμόζεται εκτεταμένο πρόγραμμα αντιχολερικού εμβολιασμού, ιδιαίτερα στον Έβρο και στα νησιά του Αιγαίου. Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι εμβολιάζονται, μεταξύ των οποίων κάτοικοι παραμεθόριων περιοχών, αστυνομικοί, τελωνειακοί και εργαζόμενοι σε λιμάνια και αεροδρόμια.

Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν εκείνες τις ημέρες κάνουν λόγο για περισσότερα από 2.000 περιστατικά και 150 θανάτους στην Τουρκία ωστόσο, μεταγενέστερη επιστημονική μελέτη, βασισμένη σε δημοσιεύματα και επίσημα στοιχεία της εποχής, καταγράφει περίπου 1.500 ασθενείς και 52 θανάτους στην επιδημία της Κωνσταντινούπολης.

Το εμβόλιο που χρησιμοποιήθηκε τότε ήταν ενέσιμο και παρείχε περιορισμένη προστασία. Το 1973, μόλις τρία χρόνια αργότερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατήργησε τη διεθνή απαίτηση πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά της χολέρας, εξαιτίας της περιορισμένης αποτελεσματικότητας εκείνου του εμβολίου.

Μία ακόμη ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι ότι 8 χρόνια μετά, η συνοικία Σαγμαλτζιλάρ μετονομάστηκε σε Μπαϊράμ Πασά, καθώς το προηγούμενο όνομά της είχε συνδεθεί τόσο έντονα με τη χολέρα ώστε οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να το αλλάξουν.

Τι άλλο έγινε σαν σήμερα

1469: Ο Φερδινάνδος της Αραγωνίας παντρεύεται την Ισαβέλλα της Καστίλης. Ο γάμος τους ανοίγει τον δρόμο για τη δυναστική ένωση των δύο βασιλείων και τη μετέπειτα συγκρότηση της Ισπανίας.

1813: Ο Ναπολέων Βοναπάρτης ηττάται στη Μάχη της Λειψίας, γνωστή ως Μάχη των Εθνών, από τις δυνάμεις του Έκτου Συνασπισμού. Η συντριπτική ήττα επιταχύνει την κατάρρευση της γαλλικής κυριαρχίας στην Ευρώπη.

1912: Αρχίζει η Μάχη των Γιαννιτσών, μία από τις καθοριστικότερες συγκρούσεις του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου. Η ελληνική νίκη στις 20 Οκτωβρίου ανοίγει τον δρόμο για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.

1943: Ο Αμερικανός ερευνητής Άλμπερτ Σατζ ανακαλύπτει τη στρεπτομυκίνη, στο πλαίσιο ερευνών στο Πανεπιστήμιο Ράτγκερς. Το αντιβιοτικό θα αποτελέσει επανάσταση στη θεραπεία της φυματίωσης.

1960: Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπορικούς περιορισμούς στην Κούβα, απαγορεύοντας τις περισσότερες εξαγωγές προς το νησί. Αποτελούν την αρχή του αμερικανικού εμπάργκο, που θα εξελιχθεί σε μία από τις μακροβιότερες οικονομικές αντιπαραθέσεις του Ψυχρού Πολέμου.

1961: Ο θρυλικός μπασκετμπολίστας Γουίλτ Τσάμπερλεϊν ξεκινά ένα ιστορικό σερί 126 συνεχόμενων αγώνων με τουλάχιστον 20 πόντους στο NBA. Το ρεκόρ θα αντέξει περισσότερα από 63 χρόνια, μέχρι να καταρριφθεί από τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ το 2026.

1964: Το λαϊκό ορατόριο «Άξιον Εστί» του Μίκη Θεοδωράκη, σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη, παρουσιάζεται στο θέατρο «Ρεξ» της Αθήνας, με ερμηνευτή τον Γρηγόρη Μπιθικώτση και αφηγητή τον Μάνο Κατράκη.

1970: Μέτρα καραντίνας επιβάλλονται στον Πειραιά, λόγω της επιδημίας χολέρας στην Τουρκία. Οι ελληνικές αρχές ενισχύουν ους υγειονομικούς ελέγχους για να αποτρέψουν την εξάπλωση της ασθένειας στη χώρα.

1980: Η κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη αποδέχεται τις προτάσεις για την επανένταξη της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, έξι χρόνια μετά την αποχώρηση λόγω της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Η επίσημη έγκριση της Συμμαχίας ακολουθεί στις 20 Οκτωβρίου.

1999: Ο Παντελής Καζάκος ξεκινά τις ρατσιστικές επιθέσεις του στην Αθήνα, δολοφονώντας έναν Κούρδο μετανάστη και τραυματίζοντας άλλους δύο. Μέσα σε τρεις ημέρες θα σκοτώσει συνολικά δύο ανθρώπους και θα τραυματίσει επτά.

2003: Η Μητέρα Τερέζα ανακηρύσσεται μακαρία από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄, σε τελετή στο Βατικανό. Η αγιοποίησή της θα ακολουθήσει το 2016, από τον Πάπα Φραγκίσκο.

2005: Αρχίζει στη Βαγδάτη η δίκη του Σαντάμ Χουσεΐν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η πρώτη υπόθεση αφορά τη δολοφονία 148 σιιτών στην πόλη Ντουτζάιλ το 1982, μετά από απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.

2011: Μαζικές διαδηλώσεις συγκλονίζουν την Αθήνα, κατά την πρώτη ημέρα της 48ωρης γενικής απεργίας εναντίον των νέων μέτρων λιτότητας. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες συγκεντρώνονται στο Σύνταγμα, ενώ σημειώνονται σοβαρά επεισόδια.

2020: Η Αίγυπτος ανακοινώνει την ανακάλυψη περισσότερων από 80 αρχαίων σαρκοφάγων στη νεκρόπολη της Σακκάρα. Τα πολύχρωμα φέρετρα, ηλικίας άνω των 2.500 ετών, εντοπίζονται σφραγισμένα σε αρχαίους ταφικούς θαλάμους.

2021: Η UNICEF ανακοινώνει ότι τουλάχιστον 10.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στον πόλεμο της Υεμένης από το 2015. Ο αριθμός αφορά μόνο τα επιβεβαιωμένα περιστατικά και αντιστοιχεί σε τέσσερα παιδιά κάθε ημέρα.

Γεννήσεις

1784 – Θεόφιλος Καΐρης, Έλληνας ιερέας, φιλόσοφος και λόγιος, από τις πιο φωτισμένες μορφές του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Υπήρξε υπέρμαχος της εκπαίδευσης και της επιστήμης, ίδρυσε την περίφημη «Ορφανοτροφείο Σχολή» στην Άνδρο και πρόβαλε το όραμα μιας ελεύθερης, προοδευτικής Ελλάδας βασισμένης στη γνώση και την ηθική καλλιέργεια. Οι ιδέες του για ανεξιθρησκία και λογική σκέψη τον έφεραν σε ρήξη με την Εκκλησία, αλλά τον καθιέρωσαν ως σύμβολο πνευματικής ελευθερίας.

1814 – Θεόδωρος Βρυζάκης, Έλληνας ζωγράφος και από τους πρώτους καλλιτέχνες του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Σπούδασε στο Μόναχο και ανήκε στην πρώτη γενιά ζωγράφων που αποτύπωσαν με ρεαλισμό και ηρωικό ύφος τα γεγονότα της Επανάστασης του 1821. Έγινε γνωστός για έργα όπως «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» και «Ο Όρκος των Αγωνιστών», μέσα από τα οποία ανέδειξε το πάθος, τη θυσία και την εθνική περηφάνια των Ελλήνων.

1862 – Ωγκύστ Λυμιέρ (Auguste Lumière), Γάλλος κινηματογραφιστής και πρωτοπόρος της έβδομης τέχνης, συνιδρυτής μαζί με τον αδελφό του Λουί του κινηματογράφου. Οι αδελφοί Λυμιέρ παρουσίασαν το 1895 στο Παρίσι τις πρώτες κινηματογραφικές προβολές με το εφεύρημά τους, τον «κινηματογράφο Λυμιέρ». Η ταινία τους «Η έξοδος από το εργοστάσιο Λυμιέρ» θεωρείται η απαρχή του κινηματογράφου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μαζική ψυχαγωγία και τη σύγχρονη οπτικοακουστική αφήγηση.

1931 – Τζον Λε Καρρέ (John le Carré), Άγγλος συγγραφέας και από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του κατασκοπικού μυθιστορήματος. Πρώην μέλος των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, αξιοποίησε την εμπειρία του για να δημιουργήσει ρεαλιστικούς χαρακτήρες και περίπλοκες ιστορίες κατασκοπείας, γεμάτες ηθικά διλήμματα. Έγινε διεθνώς γνωστός με έργα όπως «Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο» και η σειρά με τον πράκτορα Τζορτζ Σμάιλι, καθιερώνοντας νέο ύφος στο είδος, μακριά από την εξιδανίκευση του Τζέιμς Μποντ.

1952 – Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Έλληνες τραγουδοποιοί και αδέλφια, από τα πιο επιδραστικά δίδυμα της ελληνικής ροκ και έντεχνης μουσικής σκηνής. Ξεκίνησαν τη διαδρομή τους τη δεκαετία του ’80 και καθιερώθηκαν με δίσκους όπως «Ζεστά Ποτά» και «Όταν σου λέω πορτοκάλι». Οι στίχοι τους, γεμάτοι κοινωνική ευαισθησία, ρομαντισμό και ρεαλισμό, άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική τραγουδοποιία, εκφράζοντας μια ολόκληρη γενιά με τη γνήσια και ανθρώπινη φωνή τους.

1979 – Βάσω Λασκαράκη, Ελληνίδα ηθοποιός, ιδιαίτερα αγαπητή στο τηλεοπτικό κοινό. Έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της σε επιτυχημένες σειρές όπως «Η Πολυκατοικία», «Το σόι σου» και «Έρωτας μετά». Με φυσικό υποκριτικό ταλέντο και ζεστή παρουσία, έχει ξεχωρίσει τόσο σε κωμικούς όσο και σε δραματικούς ρόλους, ενώ έχει συμμετάσχει και στο θέατρο, καθιερώνοντάς την ως μία από τις πιο δημοφιλείς Ελληνίδες ηθοποιούς της γενιάς της.

Θάνατοι

1216 – Ιωάννης (John of England), βασιλιάς της Αγγλίας από το 1199 έως τον θάνατό του, γνωστός στην Ιστορία ως «Ιωάννης ο Ακτήμονας» (John Lackland). Γιος του Ερρίκου Β΄ και αδελφός του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου, έμεινε διαβόητος για την απολυταρχία και τις αποτυχημένες στρατιωτικές του εκστρατείες. Υπό την πίεση των βαρόνων υπέγραψε το 1215 τη Μάγκνα Κάρτα, το θεμέλιο του συνταγματικού δικαίου στη Δύση, που περιόρισε τη βασιλική εξουσία και κατοχύρωσε βασικές ελευθερίες.

Κλεοπάτρα, Φίληξ, Πάτρα