Στους 34 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση της οροφής του σχολείου «Al-Khair» στην Πεσαβάρ του Πακιστάν, με την πλειονότητα των θυμάτων να είναι μαθητές κάτω των 13 ετών.

Νοσοκομείο της περιοχής ανακοίνωσε νωρίτερα ότι παρέλαβε 33 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 32 παιδιά και μία εκπαιδευτικό. Ωστόσο, λίγο αργότερα ένα ακόμη παιδί υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με το νοσοκομείο «Naseerullah Khan Babar Memorial», ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό στους 34 νεκρούς.

Οι ώρες που ακολούθησαν την τραγωδία ήταν δραματικές, καθώς διασώστες και κάτοικοι αναζητούσαν επί ώρες επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια, ενώ οι μαρτυρίες ανθρώπων που συμμετείχαν στις προσπάθειες απεγκλωβισμού αποτυπώνουν τη σκληρότητα των στιγμών.

«Υπήρχε πολύ αίμα»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία εκπαιδευτικού, ο οποίος συμμετείχε στις προσπάθειες διάσωσης αμέσως μετά την κατάρρευση του σχολείου.

Ο καθηγητής Αγγλικών που διδάσκει σε κοντινό δημόσιο κολέγιο, δήλωσε ότι έσπευσε στο σημείο μαζί με άλλους κατοίκους, μόλις άκουσε τις σειρήνες και τα ασθενοφόρα να φτάνουν στην περιοχή.

Όπως ανέφερε, οι κάτοικοι κατάφεραν να ανασύρουν περισσότερα από 20 παιδιά από τα συντρίμμια.

«Εγώ προσωπικά απεγκλώβισα έξι παιδιά με τα ίδια μου τα χέρια. Τα περισσότερα ήταν ζωντανά και μας μιλούσαν. Αργότερα, όμως, διαπιστώθηκε ότι είχαν πεθάνει», περιέγραψε.

Ο ίδιος μίλησε για τις σκληρές εικόνες που αντίκρισε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

«Υπήρχε πολύ αίμα», ανέφερε, περιγράφοντας στη συνέχεια την περίπτωση ενός παιδιού που πονούσε έντονα και ζητούσε απεγνωσμένα νερό.

«Το κτίριο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση»

Ο Φαρχάν Άχμεντ, ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας και επικεφαλής επιχειρήσεων στην πόλη, δήλωσε στο BBC ότι «το σχολείο βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση. Το κτίριο δεν άντεξε το βάρος των μαθητών και κατέρρευσε».

Από την πλευρά του, ο αξιωματικός της αστυνομίας, Μιάν Σαΐντ, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το σχολικό κτίριο που κατέρρευσε, επισημαίνοντας σοβαρές ελλείψεις στην κατασκευή του: «Το τριώροφο κτίριο βρισκόταν σε έναν ιδιαίτερα στενό δρόμο, ενώ οι πλάκες σκυροδέματος στις οροφές δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας».

Η κατάρρευση κατέστρεψε τρεις αίθουσες διδασκαλίας, μία σε κάθε όροφο, στις οποίες βρίσκονταν συνολικά περίπου 110 μαθητές. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην αίθουσα του ανώτερου ορόφου βρίσκονταν περίπου 30 παιδιά, στη μεσαία 40 και στο ισόγειο 45.

Ο Σαΐντ ανέφερε ότι το κτίριο ήταν συνολικά «υπερφορτωμένο», εξηγώντας ότι οι πλάκες σκυροδέματος είχαν συγκεκριμένα όρια αντοχής στο βάρος.

«Εξακολουθούμε να καλούμε τον κόσμο να απομακρυνθεί, καθώς το κτίριο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και υπάρχει κίνδυνος νέας κατάρρευσης. Πρόκειται για περίπτωση βαριάς αμέλειας», τόνισε.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι Αρχές θα εξετάσουν εάν υπήρξαν παραβιάσεις των οικοδομικών κανονισμών, προαναγγέλλοντας εκτενή έρευνα για τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι περίπου 300 μαθητές φοιτούσαν στο σχολείο, ενώ περίπου 100 παιδιά βρίσκονταν στις τρεις αίθουσες που επλήγησαν από την κατάρρευση.

Ο αξιωματικός πρόσθεσε ότι η αστυνομία θα διερευνήσει εάν είχε πραγματοποιηθεί προηγουμένως έλεγχος του κτιρίου και εάν είχαν εντοπιστεί πιθανοί κίνδυνοι για την ασφάλεια των μαθητών.

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σχολείου

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την αστυνομία, έχει ήδη συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του σχολείου Al-Khair, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης και οι ενδεχόμενες ευθύνες.

Οι αρχές εξετάζουν την κατάσταση του κτιρίου, καθώς και το εάν είχαν τηρηθεί οι απαραίτητοι κανόνες ασφαλείας, σε μια τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν παιδιά.