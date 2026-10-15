Μία εβδομάδα μετά τον θάνατο μιας 28χρονης ερευνήτριας από μυστηριώδη λοίμωξη, ενώ εργαζόταν σε ρωσικό εργαστήριο που μελετά την πανώλη, οι υγειονομικές αρχές σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να περιμένουν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας. Η Ντάρια Σιπίλοβα, εργαζόμενη στο Ινστιτούτο Έρευνας κατά της Πανώλης του Ιρκούτσκ, είχε αρχικά αναφερθεί ότι προσβλήθηκε από πνευμονική πανώλη, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για το είδος των ερευνών που διεξάγονται στις εγκαταστάσεις και για τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται.

Οι ρωσικές αρχές απέκλεισαν στη συνέχεια το ενδεχόμενο η πνευμονική πανώλη να προκάλεσε τον θάνατο της Σιπίλοβα. Πρόκειται για βακτηριακή λοίμωξη που οφείλεται στο ίδιο παθογόνο με τη γνωστότερη βουβωνική πανώλη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιώσει ποιο παθογόνο προκάλεσε την πνευμονία από την οποία έπασχε η 28χρονη. Το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε καταδίκες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες κυβερνήσεις, ανέδειξε τη διαχρονική δυσπιστία της διεθνούς κοινότητας απέναντι στη ρωσική βιοϊατρική έρευνα, η οποία συνδέεται με το παρελθόν των εκτεταμένων στρατιωτικών προγραμμάτων βιολογικών όπλων της Σοβιετικής Ένωσης.

Το Ινστιτούτο του Ιρκούτσκ δεν λειτούργησε ποτέ ως στρατιωτική εγκατάσταση, αποτελούσε όμως μέρος του ευρύτερου και ιδιαίτερα μυστικοπαθούς «Συστήματος κατά της Πανώλης». Σε εκατοντάδες ερευνητικούς σταθμούς πεδίου και εργαστήρια σε ολόκληρη τη Σοβιετική Ένωση, χιλιάδες επιστήμονες παρακολουθούσαν την εμφάνιση νέων στελεχών της πανώλης και άλλων ενδημικών ασθενειών, εξόντωναν τρωκτικά που μετέδιδαν παθογόνους παράγοντες και ανέπτυσσαν εμβόλια. Σύμφωνα με ειδικούς, οι εγκαταστάσεις αυτές παρείχαν επίσης δείγματα παθογόνων στα στρατιωτικά εργαστήρια που ήταν υπεύθυνα για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων κατά τη σοβιετική περίοδο.

Οι περισσότερες από αυτές τις εγκαταστάσεις εξακολουθούν να λειτουργούν. Όσα εργαστήρια βρίσκονται στη Ρωσία παραμένουν αυστηρά προστατευμένα και κλειστά για εξωτερικούς ερευνητές, ενώ ορισμένα σε πρώην σοβιετικά κράτη έχουν ανοίξει τις πόρτες τους σε διεθνείς επιστημονικές ομάδες που επιδιώκουν να μελετήσουν από κοντά το ιστορικό αυτό δίκτυο.

Πώς δημιουργήθηκε το σοβιετικό «Σύστημα κατά της Πανώλης»

Παρότι ο Μαύρος Θάνατος, που έπληξε την Ευρώπη τον 14ο αιώνα, αποτελεί την πιο γνωστή και θανατηφόρα επιδημία πανώλης, η ασθένεια ταλαιπωρεί την Ευρασία εδώ και χιλιάδες χρόνια. Προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis (Y. pestis) και συνδέεται με τρωκτικά που μπορούν να μεταφέρουν το παθογόνο.

Για να περιορίσει τις συχνές εξάρσεις της νόσου σε αγροτικές περιοχές, όπου ενδημούν ζώα που μπορούν να μεταφέρουν το βακτήριο, όπως αρουραίοι, γερβίλοι και μαρμότες, η Σοβιετική Ένωση δημιούργησε στις αρχές του 20ού αιώνα ένα δίκτυο ερευνητικών σταθμών και ινστιτούτων. Το δίκτυο αυτό ονομάστηκε «Σύστημα κατά της Πανώλης» και είχε ως βασική αποστολή την επιτήρηση των περιοχών όπου εμφανίζονταν κρούσματα και τη μελέτη των παθογόνων που κυκλοφορούσαν στους πληθυσμούς των ζώων.

«Στόχος της δουλειάς τους ήταν να υπάρχει ένα κεντρικό ινστιτούτο που θα επιτηρεί τις τεράστιες εκτάσεις γύρω του, συμπεριλαμβανομένων των στεπών, όπου υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί άγριων τρωκτικών που ζουν σε λαγούμια», ανέφερε η Σούζαν Ντ. Τζόουνς, ιστορικός της κτηνιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Η ίδια επισκέφθηκε το 2018 ένα πρώην σοβιετικό ινστιτούτο κατά της πανώλης στο σημερινό Καζακστάν.

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, το πρόγραμμα είχε αρκετά στοιχειώδη μέσα. Οι επιστήμονες μετακινούνταν με άλογα στις περιοχές όπου εντοπίζονταν εστίες της νόσου, διαμένοντας συχνά σε σκηνές ή νοικιάζοντας δωμάτια από κατοίκους. Καθημερινά εξόντωναν τρωκτικά, έσκαβαν τα λαγούμια τους και έκαιγαν τις τροφές τους, επιχειρώντας να εξαλείψουν τις ασθένειες που μετέδιδαν.

Πολλές από αυτές τις αποστολές πραγματοποιούνταν χωρίς αποτελεσματικά απολυμαντικά ή κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας, γεγονός που καθιστούσε την εργασία ιδιαίτερα επικίνδυνη. Παρά τις προσπάθειες, η εξόντωση των τρωκτικών δεν κατάφερε να σταματήσει την εξάπλωση της νόσου.

Από τη δεκαετία του 1920 έως τη δεκαετία του 1950, ωστόσο, η στρατηγική του προγράμματος άρχισε να μετατοπίζεται από την εξάλειψη των εστιών προς την πρόληψη των επιδημιών. Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής, δημιουργήθηκε σειρά εργαστηρίων σε πόλεις της Σοβιετικής Ένωσης. Μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, όταν αναπτύχθηκε αντιβιοτικό για τη θεραπεία της πανώλης, χιλιάδες εργαζόμενοι απασχολούνταν πλέον όλο τον χρόνο στις εγκαταστάσεις, ενώ εκατοντάδες ακόμη προσλαμβάνονταν εποχικά για τη συλλογή δειγμάτων από το πεδίο.

Τα σοβιετικά εργαστήρια και το καθεστώς μυστικότητας

Η έρευνα που διεξαγόταν στις εγκαταστάσεις της σοβιετικής περιόδου ήταν «κρυμμένη πίσω από ένα πέπλο μυστικότητας», όπως έγραψε σε δοκίμιό του το 1994 ο Μοϊσέι Ιοσίφοβιτς Λέβι, πρώην ερευνητής στον τομέα της πανώλης.

Προκειμένου να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύνδεση των δραστηριοτήτων τους με τα στρατιωτικά προγράμματα ανάπτυξης βιολογικών όπλων, οι εργαζόμενοι στα εργαστήρια είχαν λάβει οδηγίες να μην αναφέρουν ποτέ συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τη δουλειά τους στις συζητήσεις τους, όπως αναφέρουν οι New York Times. Παράλληλα, ακόμη και τα ίδια τα κτίρια σχεδιάζονταν έτσι ώστε να μοιάζουν με συνηθισμένες κατοικίες. Σε πολλές εγκαταστάσεις, οι εργαζόμενοι διατηρούσαν κήπους, άφηναν τα παράθυρα των εργαστηρίων ανοιχτά και κυκλοφορούσαν με κανονικά ρούχα ή ακόμη και πιτζάμες, αντί για τις χαρακτηριστικές λευκές ποδιές.

Ο πραγματικός χαρακτήρας των κτιρίων γινόταν αντιληπτός μόνο όταν κάποιος περνούσε στο εσωτερικό τους και αντίκριζε τον επιστημονικό εξοπλισμό: ψυγεία γεμάτα δείγματα παθογόνων, μεγάλους αποστειρωτές για τον βρασμό του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού και μακριά τραπέζια με μικροσκόπια.

Οι ασυνήθιστες αυτές συνθήκες εργασίας επηρέαζαν και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν οι κίνδυνοι. «Η βιοασφάλεια και η βιοπροστασία ήταν πολύ διαφορετικές από ό,τι έχουμε στις δυτικές χώρες», δήλωσε η Σόνια Μπεν Ουαγκράμ-Γκόρμλι, ερευνήτρια στον τομέα της βιοάμυνας στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Μέισον, η οποία έχει επισκεφθεί πολλά ινστιτούτα κατά της πανώλης σε πρώην σοβιετικά κράτη.

Στις συλλογές κειμένων με τίτλο «Ενδιαφέρουσες ιστορίες για τα γεγονότα και τους ανθρώπους του Συστήματος κατά της Πανώλης της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης», τις οποίες επιμελήθηκε ο Λέβι, περιγράφονται επικίνδυνα περιστατικά που περιλάμβαναν επιδημίες μεταξύ ζώων τα οποία διατηρούνταν στις εγκαταστάσεις, πυρκαγιές σε εργαστήρια και απώλεια δειγμάτων παθογόνων.

Κατά τα τελευταία χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, αρκετές εγκαταστάσεις εξοπλίστηκαν με ασφαλέστερα και αποτελεσματικότερα εργαστηριακά μέσα. Τα οικιακά ψυγεία αντικαταστάθηκαν από ασφαλέστερα μοντέλα και οι απορροφητήρες εργαστηρίου πήραν τη θέση των ανοιχτών παραθύρων. Ωστόσο, η εξασφάλιση χρηματοδότησης για τις αλλαγές ήταν δύσκολη, με αποτέλεσμα μικρότερες και πιο απομακρυσμένες μονάδες, μεταξύ των οποίων και το ινστιτούτο του Ιρκούτσκ, να δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τις εξελίξεις.

«Τις τελευταίες δεκαετίες, πολλά έχουν αλλάξει στο Ινστιτούτο κατά της Πανώλης του Ιρκούτσκ, και όχι προς το καλύτερο. Σε αντίθεση με άλλα ινστιτούτα κατά της πανώλης, δεν έλαβε την απαραίτητη προσοχή», έγραψε ο Ιγκόρ Βαλεριάνοβιτς Ντομαράντσκι, πρώην διευθυντής του ιδρύματος, σε κείμενο που περιλαμβάνεται στις συλλογές του Λέβι.

«Ως εκ τούτου, το ινστιτούτο έμεινε σημαντικά πίσω στην απόκτηση νέου εξοπλισμού και τεχνολογίας, κάτι που αναπόφευκτα επηρέασε την ανάπτυξή του», πρόσθεσε. «Τι κρίμα».

Ποια είναι η κατάσταση των εγκαταστάσεων σήμερα

Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, τα περισσότερα εργαστήρια παρέμειναν σε λειτουργία, από τα προηγμένα κέντρα των πλούσιων πόλεων έως τις οικονομικά πιεσμένες μονάδες της υπαίθρου. Για δεκαετίες, πολλές από αυτές τις εγκαταστάσεις συνέχισαν να λειτουργούν χωρίς σημαντικές αλλαγές.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Μπεν Ουαγκράμ-Γκόρμλι επισκέφθηκε περισσότερες από 100 εγκαταστάσεις σε πρώην σοβιετικά κράτη, μαζί με συναδέλφους της από το Κέντρο Μελετών Μη Διάδοσης Τζέιμς Μάρτιν. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η είσοδος σε πολλά από αυτά τα εργαστήρια έμοιαζε με ταξίδι στο παρελθόν. Η καταγραφή και παρακολούθηση των δειγμάτων παθογόνων γινόταν με χαρτί και στυλό, ενώ πολλά φιαλίδια φυλάσσονταν σε ψυγεία που ανοίγονταν συχνά. Για να καταγράφεται ποιος είχε ανοίξει τελευταίος ένα δοχείο, χρησιμοποιούνταν σφραγίδες από κερί.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, πολλά κτίρια δεν διέθεταν μέτρα εξωτερικής ασφάλειας, ενώ η προστασία στο εσωτερικό τους ήταν επίσης περιορισμένη. Περιγράφοντας μία από τις εγκαταστάσεις που επισκέφθηκε, η Μπεν Ουαγκράμ-Γκόρμλι ανέφερε: «Πήγαμε για μια επίσκεψη και στο εργαστήριο υπήρχε ένα τραπέζι κάτω από ένα παράθυρο που ήταν ορθάνοιχτο, επειδή ήταν καλοκαίρι, δεν υπήρχε κλιματισμός και πάνω στο τραπέζι υπήρχαν σωροί από καλλιέργειες πανώλης».

Κατά τις επόμενες δύο δεκαετίες, αρκετές εγκαταστάσεις σε πρώην σοβιετικά κράτη ανακαινίστηκαν ή ανακατασκευάστηκαν, προκειμένου να φιλοξενήσουν σύγχρονο επιστημονικό εξοπλισμό. Ορισμένες εξελίχθηκαν σε προηγμένα ερευνητικά κέντρα, τα οποία επισκέπτονται επιστήμονες από όλο τον κόσμο.

«Μέσα σε αυτά τα κτίρια υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα περιορισμού της πρόσβασης», εξήγησε η Τζόουνς, αναφερόμενη στην εγκατάσταση που επισκέφθηκε στο Καζακστάν το 2018. «Όταν κάποιος βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο περιορισμού, φορά πλήρη εξοπλισμό ατομικής προστασίας και όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται σε σφραγισμένες εγκαταστάσεις περιορισμού».

Ωστόσο, η Ρωσία δεν έχει επιτρέψει σε διεθνείς ερευνητές και κυβερνητικούς αξιωματούχους να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του δικού της Συστήματος κατά της Πανώλης. Αυτό καθιστά δύσκολη την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για το κατά πόσο τα ρωσικά εργαστήρια έχουν εκσυγχρονιστεί στον ίδιο βαθμό με εκείνα άλλων πρώην σοβιετικών κρατών, τα οποία επωφελήθηκαν από διεθνή βοήθεια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.

«Θα υπέθετα ότι δεν έχουν βελτιωθεί πολύ», ανέφερε η Μπεν Ουαγκράμ-Γκόρμλι. «Ωστόσο, πιθανότατα διατήρησαν τις διαδικασίες και τις μεθόδους της σοβιετικής εποχής, οι οποίες ήταν κατάλληλες για τη διασφάλιση της βιοασφάλειας και την αποτροπή ατυχημάτων, παρά την έλλειψη εξοπλισμού».

Όσον αφορά το ινστιτούτο του Ιρκούτσκ, οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό παραμένουν περιορισμένες. Οι ρωσικές αρχές, πάντως, επιμένουν ότι ο θάνατος της Ντάρια Σιπίλοβα δεν οφειλόταν σε παραβίαση πρωτοκόλλων ή σε κενά στα μέτρα βιοπροστασίας της εγκατάστασης. Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, το παθογόνο που προκάλεσε την πνευμονία της 28χρονης δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί δημόσια, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες του περιστατικού.