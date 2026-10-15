Μια νέα στρατιωτική εγκατάσταση στη νοτιοδυτική Ρωσία, η οποία δημιουργήθηκε μέσα σε μόλις έξι εβδομάδες, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες της Μόσχας να εξαπολύει επιθέσεις κατά της Ουκρανίας. Η ταχύτητα με την οποία προχώρησαν οι εργασίες, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που προορίζεται να υποστηρίξει η βάση, προκαλεί προβληματισμό στους ειδικούς σε θέματα άμυνας, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων από το Reuters.

Η έκταση στην περιφέρεια του Ροστόφ, η οποία στις 31 Αυγούστου εμφανιζόταν ως ένα άδειο χωράφι, είχε μετατραπεί έως την Τετάρτη σε μια σύνθετη στρατιωτική εγκατάσταση, η συνολική έκταση της οποίας αντιστοιχεί σε περίπου 126 γήπεδα ποδοσφαίρου. Την εξέλιξη των εργασιών αποτυπώνουν δορυφορικές εικόνες των εταιρειών Planet Labs και Airbus.

Η κατασκευή της βάσης πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία αυξάνει τη χρήση αεριωθούμενων drones εναντίον ουκρανικών στόχων. Πρόκειται για μη επανδρωμένα αεροσκάφη που μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες έως και 600 χιλιομέτρων την ώρα, γεγονός που δυσχεραίνει την προσπάθεια της Ουκρανίας να τα εντοπίσει και να τα αναχαιτίσει.

Ο Μάικ Μονίκ, ιδρυτής και πρόεδρος της ιδιωτικής εταιρείας πληροφοριών DroneSec, εκτίμησε, εξετάζοντας τις διαθέσιμες εικόνες, ότι η νέα εγκατάσταση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εκτόξευση των Geran-4 και Geran-5, των νεότερων μοντέλων αεριωθούμενων drones που διαθέτει η Ρωσία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η ταχύτητα της κατασκευής (…) καταδεικνύει την ευκολία με την οποία η Ρωσία μπορεί να αξιοποιήσει άμεσα τις πλέον εδραιωμένες επιθετικές της δυνατότητες».

Ο Μονίκ θεωρεί ότι οι εργασίες βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους, εκτιμώντας πως «πιθανόν θα είναι πλήρως επιχειρησιακός μέσα σε μερικές εβδομάδες, αν όχι πιο γρήγορα».

Η νέα βάση και η πρόκληση για το ΝΑΤΟ

Η δημιουργία της εγκατάστασης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ επιδεινώνονται, με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εκφράζουν ανησυχία για την αύξηση των ενεργειών δολιοφθοράς, των εισβολών drones και των κυβερνοεπιθέσεων που αποδίδουν στη Μόσχα.

Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο η Ρωσία προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα σε περίπτωση που το ΝΑΤΟ επιχειρούσε να αποκόψει τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Για τον Μάικ Μονίκ, η δυνατότητα μαζικής παραγωγής αεριωθούμενων drones, η τεχνολογική εξέλιξή τους και η περιορισμένη διαθεσιμότητα ολοκληρωμένων συστημάτων για την αντιμετώπισή τους σε πολλές χώρες της Συμμαχίας δημιουργούν ένα σύνθετο πρόβλημα για τη Δύση.

«Αυτή η ικανότητα ταχείας ανάπτυξης δυνατοτήτων για την πραγματοποίηση επιθέσεων μεγάλης κλίμακας με τη χρήση drones συνιστά στρατηγική ευαλωτότητα για τις χώρες του ΝΑΤΟ», συμπλήρωσε.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η συγκεκριμένη βάση θα μπορούσε να υποστηρίξει την εκτόξευση 100 ή και περισσότερων αεριωθούμενων drones μέσα σε ένα 24ωρο. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, η Ρωσία συνηθίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις με μικρότερους αριθμούς μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Από την πλευρά του, ο Ρομπ Τζόρνταν, στέλεχος του βρετανικού think tank RUSI, στάθηκε στον χρόνο που απαιτήθηκε για την κατασκευή της εγκατάστασης, δηλώνοντας ότι «αυτού του επιπέδου η κατασκευή σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα είναι εντυπωσιακή».

Ο ίδιος συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με την εμπιστοσύνη που φαίνεται να δείχνει η Μόσχα στις δυνατότητές της να πλήττει στόχους σε μεγάλη απόσταση από τις γραμμές του μετώπου. Όπως ανέφερε, «Καταδεικνύει τη σχετική εμπιστοσύνη που δείχνει η Ρωσία στην ικανότητά της να πραγματοποιεί πλήγματα σε βάθος, ενδεχομένως εις βάρος των συμβατικών χερσαίων δυνάμεών της», πρόσθεσε.

Η αύξηση των επιθέσεων και η δυσκολία αναχαίτισης

Η στροφή της Ρωσίας προς τα αεριωθούμενα drones αποτελεί, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, μια εξέλιξη που δημιουργεί νέα δεδομένα για την ουκρανική αεράμυνα, καθώς τα συγκεκριμένα αεροσκάφη είναι δυσκολότερο να αντιμετωπιστούν σε σύγκριση με παλαιότερα, πιο αργά μοντέλα.

Στοιχεία από την Ουκρανία, τα οποία μετέδωσε το Reuters τον Σεπτέμβριο, δείχνουν ότι η Μόσχα σχεδόν εξαπλασίασε τη χρήση αυτών των drones κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι επιθέσεις έπληξαν σε μεγαλύτερο βαθμό το Κίεβο και τις γύρω περιοχές.

Το βασικό πρόβλημα για τις ουκρανικές δυνάμεις είναι ότι η υψηλή ταχύτητα των αεριωθούμενων drones περιορίζει την αποτελεσματικότητα των drones αναχαίτισης που έχει αναπτύξει η χώρα. Τα συγκεκριμένα συστήματα σχεδιάστηκαν ως μια οικονομικότερη λύση για την κατάρριψη των πιο αργών, εμβολοφόρων μη επανδρωμένων αεροσκαφών που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως.

Η Ουκρανία βρίσκεται πλέον σε εντατική αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισης της νέας απειλής, καθώς η διεύρυνση της χρήσης αεριωθούμενων drones από τη Ρωσία αυξάνει τις απαιτήσεις από τα συστήματα αεράμυνάς της.