Την υπόσχεση ότι θα νικήσει την παλαιστινιακή Χαμάς, μέσα σε 18 μήνες, εάν γίνει πρωθυπουργός στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, έδωσε ο Ισραηλινός πολιτικός της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, βασικός αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Αναλαμβάνω δημόσια αυτή τη δέσμευση: μέσα σε 18 μήνες που θα ακολουθήσουν από την είσοδό μου στο γραφείο του πρωθυπουργού, η Χαμάς δεν θα κυβερνά πλέον τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο επικεφαλής του κεντροδεξιού κόμματος Yashar, σε συνέντευξη Τύπου κοντά στο παλαιστινιακό έδαφος που έχει πληγεί από τον πόλεμο.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, θα επιτύχει τον στόχο αυτό είτε εφαρμόζοντας το σχέδιο για τη Γάζα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που προβλέπει τον σταδιακό αφοπλισμό της Χαμάς και τη μεταβίβαση της εξουσίας σε προσωρινό όργανο, είτε μέσω «δημιουργικών στρατιωτικών επιχειρήσεων» με στόχο την καταστροφή του στρατιωτικού βραχίονα του ισλαμιστικού κινήματος.