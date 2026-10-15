Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε την Κωνσταντινούπολη, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς, ανάμεσά τους ένα 14χρονο παιδί, εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα στην πόλη.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ πολίτες εγκλωβίστηκαν και σωστικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των περιστατικών. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν χάος στις μετακινήσεις, με τις Αρχές να επιχειρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στις πληγείσες περιοχές.

Στην περιοχή Αγιαζαγά του Σαρίγερ, ένας 34χρονος γλίστρησε προσπαθώντας να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο και χτύπησε το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του.

Στην περιοχή Φατίχ, ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία, όταν ήρθε σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα σε σημείο όπου είχαν λιμνάσει νερά από την ισχυρή βροχόπτωση.

Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, πρόσθεσε ότι τρεις πολίτες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι, πλημμυρισμένες συνοικίες, προβλήματα στην κυκλοφορία

Η μεγαλύτερη καταστροφή καταγράφηκε στο Σαρίγερ, όπου η υπερχείλιση ρεμάτων πλημμύρισε δρόμους και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εγκλωβίζοντας εργαζομένους για πολλές ώρες.

Εργαζόμενος σε εργοστάσιο σκυροδέματος περιέγραψε στο Ανατολού τις συνθήκες διάσωσης: «Μείναμε εγκλωβισμένοι για περίπου 14 ώρες και μας απεγκλώβισαν με εκσκαφέα. Περίπου 30 άνθρωποι περιμένουν ακόμη να διασωθούν. Το νερό στο εργοστάσιο έφτασε τα δύο με τρία μέτρα, ξεπερνώντας το ύψος μας. Με την υπερχείλιση του ρέματος ήταν αδύνατο να βγούμε έξω».

🇹🇷 The scenes from Turkey looked apocalyptic Shopkeepers desperately tried to save their businesses after torrential downpours dumped up to 242 mm of rain on Istanbul To put that in context 1 mm of rain = 1 litre per m² Writer: Ian https://t.co/ndgg83pybm — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 15, 2026

Οι πλημμύρες προκάλεσαν καθιζήσεις δρόμων, κατολισθήσεις και διακοπές της κυκλοφορίας, ενώ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά και λεωφορεία ακινητοποιήθηκαν.

Στο Κιαάτχανε πλημμύρισε το τέμενος Σανταμπάντ, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στο Αρναβούτκιοϊ και το Κιουτσούκ Τσεκμετζέ της δυτικής Κωνσταντινούπολης.

Η νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανέστειλε για σήμερα και αύριο τη λειτουργία όλων των σχολείων. Ορισμένα δρομολόγια μετρό και τραμ αποκαταστάθηκαν το πρωί.

🇹🇷 Terrifying! Istanbul is literally underwater after a heavy downpour Passengers were trapped inside a bus and are trying to escape the rising floodwaters by climbing onto the seats. — NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2026

«Ρεκόρ βροχόπτωσης»

Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, ανακοίνωσε ότι καταγράφηκε πρωτοφανής ποσότητα βροχής.

«Μιλάμε για ρεκόρ βροχόπτωσης στην Κωνσταντινούπολη», ανέφερε.

Η κακοκαιρία έπληξε επίσης το Ερζερούμ, το Καρς, το Τούντζελι και τη Γιάλοβα.

DRAMATIC RESCUE: Video shows woman being pulled to safety after being swept away by powerful floodwaters in Istanbul, Turkey https://t.co/7dpkpYGbOg — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 15, 2026

Στη Γιάλοβα κατέρρευσε τοίχος αντιστήριξης, πλημμύρισαν κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ στην περιοχή Εσένκιοϊ ένας φύλακας εγκατάστασης επεξεργασίας νερού διασώθηκε με εκσκαφέα, όταν υπερχείλισε παρακείμενο ρέμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.