Δύο ημέρες μετά τα βίαια επισόδεια στα Τίρανα και ενώ ξεκίνησαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις οποίες συμμετέχουν μαθητές Λυκείων, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντιδρά και υποστηρίζει πως αντιπολίτευση προσπαθεί να εμποδίσει την Αλβανία στην πορεία της προς την ΕΕ μέσω της βίας και της καταστροφής.

Στο μήνυμά του από το κατεστραμμένο κτίριο του Κολλεγίου της Ευρώπης, ο Ράμα τονίζει μεταξύ άλλων ότι τα έκτροπα, οι καταστροφές και η βία δεν οφείλονται στους φοιτητές, αλλά σε εκείνους που προσπαθούν να καταστρέψουν την Αλβανία.

Ο Ράμα δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχει γυρισμός και το ταξίδι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζεται.

Ο πρωθυπουργος υποστήριξε πως η κυβέρνηση είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί για να βρει μια λύση, αλλά η αντιπολίτευση προσπαθεί μέσω της βίας και της καταστροφής να εμποδίσει την Αλβανία στην πορεία της προς την ΕΕ.

«Η ευθύνη ενώπιον του νόμου ανήκει σε όλους και όλοι όσοι έχουν εμπλακεί σε αυτό το χάος σίγουρα θα πληρώσουν. Θα πληρώσω εγώ γιατί η Αλβανία δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Οι Αλβανοί δεν θα είναι ποτέ ξανά όμηροι του παρελθόντος και το παρελθόν που επέστρεψε με την τύφλωση του αυτές τις ώρες στο κέντρο των Τιράνων, σαν φάντασμα που προσπαθεί να κάνει αυτό που έκανε πάντα κάθε φορά που οι Αλβανοί ήθελαν να σηκώσουν κεφάλι, θα παραμείνει παρελθόν. Το μέλλον ανήκει στους φοιτητές! Το μέλλον ανήκει στην Αλβανία και τους Αλβανούς», δήλωσε.

Από τα χθεσινά επισόδεια έχουν τραυματιστεί 51 αστυνομικοί, κάποιοι από τους οποίους νοσηλεύονται στο στρατιωτικό Νοσοκομείο, και 50 διαδηλωτές, ενώ έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις.

Μαθητές σε μεγάλες πόλεις της Αλβανίας σήμερα απέχουν από τα μαθήματα και συγκεντρώνονται στις πλατείες.